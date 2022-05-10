Pınar Altuğ da sezonunu açanlardan! Tekneden paylaştı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu: "Yaz gelmiş..."
Pınar Altuğ da yaz sezonunu açanlardan! Tekneden paylaştı, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu güzel oyuncu... Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Pınar Altuğ'u Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile zihnimizde adeta birleştirdik. Instagram paylaşımları ile dikkat çeken Pınar Altuğ, tekneden yaptığı paylaşımla, "Yaz gelmiş" dedirtti.
10.05.2022 13:33 - Son Güncelleme: 10.05.2022 13:33
"YAZ GELMİŞ..."
Pınar Altuğ da yaz sezonunu açanlardan! Tekneden paylaşım yapan Pınar'a sosyal medyada yorum yağdı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ailesi ile birlikte tekne tatilini tercih eden Pınar Altuğ Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.