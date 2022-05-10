Vav TV İzle
Haberler Magazin Pınar Altuğ da sezonunu açanlardan! Tekneden paylaştı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu: "Yaz gelmiş..."

Pınar Altuğ da sezonunu açanlardan! Tekneden paylaştı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu: "Yaz gelmiş..."

Pınar Altuğ da yaz sezonunu açanlardan! Tekneden paylaştı, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu güzel oyuncu... Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Pınar Altuğ'u Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile zihnimizde adeta birleştirdik. Instagram paylaşımları ile dikkat çeken Pınar Altuğ, tekneden yaptığı paylaşımla, "Yaz gelmiş" dedirtti.

10.05.2022 13:33 - Son Güncelleme: 10.05.2022 13:33
Pınar Altuğ da sezonunu açanlardan! Tekneden paylaştı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu: Yaz gelmiş...

"YAZ GELMİŞ..."

Pınar Altuğ da yaz sezonunu açanlardan! Tekneden paylaşım yapan Pınar'a sosyal medyada yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ da sezonunu açanlardan! Tekneden paylaştı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu: Yaz gelmiş...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ailesi ile birlikte tekne tatilini tercih eden Pınar Altuğ Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Pınar Altuğ da sezonunu açanlardan! Tekneden paylaştı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu: Yaz gelmiş...

Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile yaz sezonunu açan 57 yaşındaki Pınar'ı görenler, "Yaz gelmiş..." yorumları yaptı. Ünlüler 2022 yaz sezonunu açtı. İşte başta Pınar olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatilinden görüntüler...

Pınar Altuğ da sezonunu açanlardan! Tekneden paylaştı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu: Yaz gelmiş...

ÜNLÜLER 2022 YAZ SEZONUNU AÇIYOR...

İlk deniz görüntüsü Ata'dan geldi.

Pınar Altuğ da sezonunu açanlardan! Tekneden paylaştı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu: Yaz gelmiş...

YASMİN ERBİL

SON DAKİKA