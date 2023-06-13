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Haberler Magazin Pınar Altuğ 'boşandık' dedi daha fazla dayanamadı fena patladı! Kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'la arası bozuk denmişti

Pınar Altuğ 'boşandık' dedi daha fazla dayanamadı fena patladı! Kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'la arası bozuk denmişti

Pınar Altuğ 'boşandık' dedi daha fazla dayanamadı fena patladı! Kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'la arası bozuk denmişti, Pınar Altuğ açıklamasıyla dikkat çekti. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak eşi Yağmur Atacan'la boşanma aşamasında olduğu iddiasıyla gündeme gelen Pınar Altuğ katıldığı bir lansmanda yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

13.06.2023 09:21 - Son Güncelleme: 13.06.2023 09:33
Pınar Altuğ ’boşandık’ dedi daha fazla dayanamadı fena patladı! Kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan’la arası bozuk denmişti

Pınar Altuğ 'boşandık' dedi daha fazla dayanamadı fena patladı! Kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'la arası bozuk denmişti...

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Pınar Altuğ ’boşandık’ dedi daha fazla dayanamadı fena patladı! Kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan’la arası bozuk denmişti

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 8 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı.

Pınar Altuğ ’boşandık’ dedi daha fazla dayanamadı fena patladı! Kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan’la arası bozuk denmişti

Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı.

Pınar Altuğ ’boşandık’ dedi daha fazla dayanamadı fena patladı! Kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan’la arası bozuk denmişti

Oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu oldu. Gelen çirkin yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çeken ve olumsuz yorumları artık umursamadığını ifade eden Pınar Altuğ, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Pınar Altuğ ’boşandık’ dedi daha fazla dayanamadı fena patladı! Kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan’la arası bozuk denmişti

Su adında bir kızları olan çifle ilgili 'boşanma' iddiası gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde.

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