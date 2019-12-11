Pınar Altuğ bacak dekoltesi ile olay oldu! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Tamer Karadağlı ile...
Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizisi ile 7'den 70'e herkesin gönlünü kazanan iki başarılı isim. Geçtiğimiz akşam bir ödül töreninde sunuculuk yapan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla çok konuşuldu. 45 yaşındaki Pınar Altuğ ve 52 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın boy farkı merak konusu olurken, geceye ve sosyal medyaya Pınar Altuğ'un bacak dekoltesi damga vurdu! İşte Çocuklar Duymasın'ın iki yıldızı Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın çok konuşulan pozu...
Çocuklar Duymasın dizisi ile herkesi kendilerine hayran bırakan oyuncular Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı önceki akşam bir ödül töreninde sunuculuk yaptı. Ekranların birbirine en çok yakışan dizi çiftlerinden olan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Pınar Altuğ'un bacak dekoltesi sosyal medyaya damga vururken, ikilinin arasındaki boy farkı da merak konusu oldu.