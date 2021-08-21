Petrol Kralları’nın Ayten’i Suna Yıldızoğlu bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Perran Kutman'la arasındaki fark çok konuşuldu
Suna Yıldızoğlu, başrollerinin Metin Akpınar, Zeki Alaska ve Perran Kutman ile paylaştığı Petrol Kralları adlı Yeşilçam filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. 1978 yılında çekilen Petrol Kralları filmindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Suna Yıldızoğlu kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Suna Yıldızoğlu'nun Perran Kutman'la arasındaki fark ise dikkat çekti. Bakın Suna Yıldızoğlu kaç yaşındaymış...
21.08.2021 21:03
- Son Güncelleme: 21.08.2021 21:03
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Metin Akpınar, Zeki Alaska ve Perran Kutman ile birlikte rol aldığın 1978 çekimi Petrol Kralları adlı Yeşilçam filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken Suna Yıldızoğlu'nun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Suna Yıldızoğlu kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Suna Yıldızoğlu'nun Perran Kutman'la arasındaki fark ise dikkat çekti.