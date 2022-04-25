Petek Dinçöz'ün Miami'deki olay evinin görüntüleri ifşalandı fiyatı dudak uçuklattı! 'Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab aldı' denilmişti...
Petek Dinçöz'ün Miami'deki evinin görüntüleri ifşalandı fiyatı dudak uçuklattı! 'Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab aldı' denilmişti, o ev ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Ebru Gündeş'in boşandığı eşi Reza Zarrab ile aşk yaşadığı ileri sürülen Petek, ABD'ye yerleşti. Petek Dinçöz'ün yeni evini Reza Zarrab'ın aldığı ileri sürülmüştü. Hatta konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Petek Dinçöz'ün eski eşi Serkan Kodaloğlu'ndan da dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Seren Serengil, Petek'in ABD'deki evinin görüntülerini ifşaladı.
"EBRU GÜNDEŞ'İN ESKİ EŞİ Mİ ALDI?"
Petek Dinçöz'ün Miami'deki olay evinin görüntüleri ifşalandı, fiyatı dudak uçuklattı!
Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu.
İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.
Geçtiğimiz ay gelen ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.
"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."
TEK CELSEDE BOŞANDIK
Petek Dinçöz bu paylaşımından kısa bir süre sonra avukatının açıklamasını "Bugün tek celsede anlaşmalı olatak boşandık!" notuyla paylaştı.
Boşandıktan sonra Miami'ye yerleşen Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oğlumun dilini geliştirebilmesi için Miami'ye yerleşme kararı aldım" dedi. Ancak Dinçöz bomba bir iddia ile gündeme geldi.
Haberlerin ardından Dinçöz'ün Reza Zarrab ile aşk yaşadığı ve bu yüzden Miami'ye yerleştiği ileri sürüldü.