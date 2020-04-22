Petek Dinçöz yapım şirketine açtığı 12 milyonluk davayı kazandı ama...
Petek Dinçöz, 'Arım Balım Peteğim' programının yapımcısıyla mahkemelik oldu. Bir dönem sunuculuğunu yaptığı programın yapımcısına 12 milyon liralık dava açan Dinçöz davayı kazandı. Ancak parasını icra yoluyla tahsil etmek isteyen 39 yaşındaki şarkıcı şirkette gayrimenkul bulamadı. Haksız yere şirketin içinin boşaltıldığını ileri süren Petek Dinçöz, İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
Petek Dinçöz ile yapım şirketi arasında 13 Haziran 2008'de, bir TV kanalındaki program için sunuculuk sözleşmesi yapıldı. Davalı yapım şirketi, 2009-2010 dönemine ilişkin sunucu Dinçöz'e ücretini ödemedi. Sunuculuk ücretinin yanı sıra kuaför, kostüm, orkestra ücretleri gibi diğer masrafları da cebinden karşılayan Dinçöz, sözleşmeyi feshettiğini bildirdi.
12 MİLYON LİRA KAZANDI
Mahkeme hesaplamanın ardından Dinçöz'ün 2 milyon 153 bin lira sunuculuk cezai şart alacağı, 861 bin lira da icra inkar tazminatı olmak üzere toplam 3 milyon 14 bin lira alacaklı olduğunu bildirdi. Dinçöz bu kararı temyiz etti. Yargıtay ise yapım şirketinin KDV dahil 7 milyon 80 bin lira sunuculuk ücreti, 1 milyon 500 bin lira cezai şart alacağı ile 3 milyon 432 bin lira icra inkar tazminatı olmak üzere toplam 12 milyon lirayı Petek Dinçöz'e ödemesine karar verdi.
İCRA YOLUYLA TAHSİL ETMEK İSTEDİ
Hüküm sonrası Dinçöz, yapım şirketinden alacağı parayı icra yoluyla tahsil etmek istedi. Dinçöz tarafından yapılan icra takibi sırasında şirketin üzerine kayıtlı gayrimenkul ya da malvarlığı tespit edilemedi. Dinçöz, şirketin planlı şekilde hareket ederek muhasebe hesaplarının boşaltıldığını belirtti. Şirketin haksız davranışı nedeniyle zarara uğratıldığını belirten Petek Dinçöz, İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Dinçöz, yapım şirketinin, 'Alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek' suçunu işlediğini belirtti.