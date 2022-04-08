Petek Dinçöz paylaştı sosyal medya onu konuştu! Estetiği dozunu kaçıran Petek hem sırt hem göğüs dekoltesiyle olay oldu
Petek Dinçöz paylaştı sosyal medya onu konuştu! Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1998 yılında mankenlik yaparak başladığı kariyerine daha sonraları oyunculuk, sunuculuk ve şarkıcılığı eklemişti. Şarkıcı yönüyle ön plana çıkan Dinçöz; Okşa, Foolish Casonava, Sandım Ki ve Kısmetsizim şarkılarıyla müzik piyasalarını alt üst etmişti. Hem özel hayatı hem kariyeriyle sık sık adından söz ettiren şarkıcı, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile evlenmiş ve magazin gündeminden uzak bir yaşam tercih etmişti. Ancak geçen haftalarda Dinçöz'den kötü haber geldi. Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu evliliğini sonlandırdı. Boşanma haberleriyle çok konuşulan Dinçöz, şimdi ise dekolteli pozlarıyla gündeme geldi. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen Dinçöz, sırt ve göğüs dekolteli elbiseleriyle çok konuşuldu. İşte Petek Dinçöz'ün o pozları...
08.04.2022 01:31 - Son Güncelleme: 08.04.2022 01:37
1998 yılında mankenlik yaparak başladığı kariyerine daha sonraları oyunculuk, sunuculuk ve şarkıcılığı ekleyen Petek Dinçöz, şarkıcı yönüyle ön plana çıkıp bir dönem müzik piyasalarını alt üst etmişti.
Ancak geçen haftalarda Dinçöz'den kötü haber geldi. Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu evliliğini sonlandırdı.