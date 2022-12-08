Petek Dinçöz onu duydu duyar duymaz parladı ’ne manyak bir soru ben sana soruyor muyum...’ Çok aşağılandığını açıklayan Petek...

Şarkıcının "Ne manyak bir soru bu ya?" diye tepki göstermesi üzerine Bayülgen sorusunu yineledi: "42 mi, 40 mı? Ne var, bu çok güzel bir yaş değil mi?" Dinçöz "18 Okan! Şu an hissettiğim, kodladığım yaş 25. Ben sana soruyor muyum yaşını?" diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.