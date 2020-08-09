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Petek Dinçöz hamile! İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Petek Dinçöz kaç yaşında?

Petek Dinçöz, 2014'te iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu ve İrfan Aslan adında bir erkek evlat dünyaya getirdi. Bir dönemin şarkıcı ve sunucusu Petek Dinçöz Instagram'dan yaptığı paylaşımla bebek müjdesini verdi. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Petek Dinçöz, estetik yaptırdığı yönündeki iddialarla geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yer almıştı. Peki Petek Dinçöz kaç yaşında?

09.08.2020 18:22 - Son Güncelleme: 09.08.2020 18:44
Petek Dinçöz hamile! İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Petek Dinçöz kaç yaşında?

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'den bebek müjdesi geldi. İkinci kez anne olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Petek Dinçöz 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu'yla evlenmişti.

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Petek Dinçöz hamile! İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Petek Dinçöz kaç yaşında?

Uzun süredir ekranlardan uzakta bir hayat yaşayan Dinçöz, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla sosyal medyada eleştirilerin hedefinde kalmıştı.

Petek Dinçöz hamile! İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Petek Dinçöz kaç yaşında?

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Petek Dinçöz'e takipçilerinden yorum yağmış, Dinçöz ise tepkilerden sonra uyguladığı filtreden dolayı farklı göründüğünü iddia eden bir açıklamada bulunmuştu.

Petek Dinçöz hamile! İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Petek Dinçöz kaç yaşında?

İrfan Aslan adında bir oğulları bulunan çiftten Dinçöz, sosyal medya hesabından pembe bir bebek patiği fotoğrafını kalp emojisi ile yayınladı.

Petek Dinçöz hamile! İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Petek Dinçöz kaç yaşında?

Dinçöz'ün bu paylaşımı "İkinci kez anne mi oluyor" şeklinde yorumlandı. Dinçöz'ün hamilelik hakkında yapacağı açıklama ise merak konusu... Peki, Petek dinçöz kaç yaşında?İşte ünlülerin yaşları...

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