Petek Dinçöz hamile! İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Petek Dinçöz kaç yaşında?
Petek Dinçöz, 2014'te iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu ve İrfan Aslan adında bir erkek evlat dünyaya getirdi. Bir dönemin şarkıcı ve sunucusu Petek Dinçöz Instagram'dan yaptığı paylaşımla bebek müjdesini verdi. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Petek Dinçöz, estetik yaptırdığı yönündeki iddialarla geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yer almıştı. Peki Petek Dinçöz kaç yaşında?
09.08.2020 18:22
- Son Güncelleme: 09.08.2020 18:44
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