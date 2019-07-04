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Perulu sanatçı Stephanie Cayo golü atana öpücük sözü verdi! Bir kişi diye düşündü ama...

Perulu sanatçı Stephanie Cayo, Copa America'da ülkesini finale yükseltecek golü atacak futbolcuyu öpeceğini açıklamıştı. Peru, Şili'yi 3-0 yenerek Copa America'da finale adını yazıdırdı ve gözler Stephanie Cayo'ya çevrildi. Copa America'da başarılı bir performans sergileyen Peru, daha önce 1939 ve 1975 yıllarında olmak üzere daha önce bu turnuvada iki kez mutlu sona ulaşmıştı.

04.07.2019 20:06 - Son Güncelleme: 04.07.2019 20:13
Perulu sanatçı Stephanie Cayo golü atana öpücük sözü verdi! Bir kişi diye düşündü ama...

Perulu sanatçı Stephanie Cayo, Copa America'da ülkesini finale yükseltecek golü atacak futbolcuyu öpeceğini açıklamıştı.

Perulu sanatçı Stephanie Cayo golü atana öpücük sözü verdi! Bir kişi diye düşündü ama...

Perulu aktris, şarkıcı, söz yazarı ve model Stephanie Cayo, Peru ile Şili arasında oynanacak Copa America yarı final maçı öncesi ilginç bir iddia ortaya atmıştı.

Perulu sanatçı Stephanie Cayo golü atana öpücük sözü verdi! Bir kişi diye düşündü ama...

Ünlü isim, Peru'yu finale taşıyacak golü atacak futbolcuyu maç sonrası öpeceğinin sözünü verdi.

Perulu sanatçı Stephanie Cayo golü atana öpücük sözü verdi! Bir kişi diye düşündü ama...

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Stephanie Cayo, "Bu çarşamba Şili'ye gol atıp eleyen kişiye ciddi anlamda bir öpücük vermeyi düşünüyorum" yazdı.

Perulu sanatçı Stephanie Cayo golü atana öpücük sözü verdi! Bir kişi diye düşündü ama...


Peru, Şili'yi 3-0 yenerek Copa America'da finale adını yazıdırdı ve gözler Stephanie Cayo'ya çevrildi.

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