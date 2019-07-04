Perulu sanatçı Stephanie Cayo golü atana öpücük sözü verdi! Bir kişi diye düşündü ama...

Perulu sanatçı Stephanie Cayo, Copa America'da ülkesini finale yükseltecek golü atacak futbolcuyu öpeceğini açıklamıştı. Peru, Şili'yi 3-0 yenerek Copa America'da finale adını yazıdırdı ve gözler Stephanie Cayo'ya çevrildi. Copa America'da başarılı bir performans sergileyen Peru, daha önce 1939 ve 1975 yıllarında olmak üzere daha önce bu turnuvada iki kez mutlu sona ulaşmıştı.

04.07.2019 20:06 - Son Güncelleme: 04.07.2019 20:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





