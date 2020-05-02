RAMAZAN İMSAKİYE
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Perihan Savaş'tan Yeşilçam'ın kötü adamı Erol Taş itirafı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'ın hayatı filmlere konu olacak cinsten. Son olarak Çukur dizisinde Sultan Koçovalı olarak karşımıza çıkan Perihan Savaş, daha 16 yaşındayken Altın Portakal alarak tanınmaya başladı. Aslında adı Şerife Perihan olan Perihan Savaş, Yeşilçam'da "Kötü adam" rolleriyle tanınan Erol Taş'la yaşadığı ilginç anıyı anlattı.

02.05.2020 08:28 - Son Güncelleme: 01.05.2021 09:20
Perihan Savaş'tan Yeşilçam'ın kötü adamı Erol Taş itirafı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi...

Sinemadaki ilk rolünü "Kötü adam" rolleriyle tanınan Erol Taş'la canlandıran Perihan Savaş, yaşadığı ilginç anıyı anlatıyor:

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Perihan Savaş'tan Yeşilçam'ın kötü adamı Erol Taş itirafı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi...

'BANA GOFRET GETİRDİ'

"Erol Taş'la sahnen var dediler. Beni esir pazarından satın alacak rol icabı. Ne kadar çekindiysem, gittim kendimi odaya kilitledim. Erol Abi geldi, 'Ben o kadar kötü biri değilim' dedi. Bana gofret getirdi. Sonra açtım kapıyı, çektik sahneyi. Aklıma geldikçe gülerim."

Perihan Savaş'tan Yeşilçam'ın kötü adamı Erol Taş itirafı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi...

PERİHAN SAVAŞ YAŞADIĞI ZOR GÜNLERİ BİR RÖPORTAJINDA ŞÖYLE ANLATMIŞTI

Perihan Savaş, 7 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girer. Perihan Savaş bir röportajında o günleri şöyle anlatır: ''Çocukken çok kilolu olduğumu hatırlıyorum. Hatta doktor anneme 'Ne yaptın bu çocuğa, ne yedirdin? Derhal zayıflamalı' demiş. Tiyatroya başlayınca zayıfladım...''

Perihan Savaş'tan Yeşilçam'ın kötü adamı Erol Taş itirafı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi...

İNCE ÇORAP VE MAKYAJA ANNE YASAĞI

Perihan Savaş'ın ilk gençliği ise anne baskısı altında geçer. Perihan Savaş bir röportajında o dönemini şöyle anlatır: ''Annem çok kuralcı ve despottu. Sokağa çıkarmazdı. 14-15 yaşına gelmişim, bacaklarımda kıllar var, onları aldırtmaz. Bacak tüylerini aldırmak ayıptı ona göre. İnce çorap da giydirmezdi. Tüyler var ve soket çorap giyiyorsun düşün, tam bir facia...''

Perihan Savaş'tan Yeşilçam'ın kötü adamı Erol Taş itirafı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi...

Annesi Perihan'a 18 yaşına kadar makyaj da yapamayacağını söyler. Bu baskılardan kurtulmak için Perihan 13 yaşında askeri okul öğrencisi Nedim Bey'le evlenir. Onu istemeye geldiklerinde ''Yaşasın makyaj da yapacağım'' diye sevinir.