Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! "Ailemize hoş geldin kızım" diyen Perihan Savaş sosyal medyayı salladı

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! "Ailemize hoş geldin kızım" diyen Perihan Savaş sosyal medyayı salladı
Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Önceki gün İbrahim Tatlıses'ten dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde'nin yaş günü paylaşımı ile gündeme gelen usta oyuncu, şimdi de oğlu Savaş Zafer'in evlilik teklifi ettiği anlarla adından söz ettirdi. Instagram'ı aktif kullanan Perihan Savaş oğlunun evlilik teklifinde bulunduğu anları paylaşarak müstakbel gelinine de "Ailemize hoş geldin kızım" dedi. İşte her fırsatta hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer'i özlediğini ifade eden Perihan Savaş''ın oğlu ve müstakbel gelini...
Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! "Ailemize hoş geldin kızım" diyen Perihan Savaş Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü.
Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, bir süredir birlikte olduğu blogger sevgilisi Melis Ketenci'ye evlenme teklif etti.
Perihan Savaş sürpriz teklifin fotoğraflarını Instagram sayfasında takip çileri ile paylaştı. Fotoğrafın altına, "Bir kar küresiyle başlayan aşk... Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım, ailemize hoşgeldin kızım" notunu düşen Perihan Savaş Instagram'dan paylaştığı kare ile dikkat çekti.
Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu magazin gündeminde...
Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasının bazı ünlülerinin çocukları da en az onlar kadar ünlü. Onların da attığı her adım takip ediliyor. Ama öyle ünlüler var ki onlar çocuklarını kameralardan, objektiflerden saklıyor. İşte ünlüler ve onların tanınmayan çocukları... İşte başta perihan Savaş'ın çocukları olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...