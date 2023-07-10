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Perihan Savaş "Hiçbir zaman estetik yaptırmadım" dedi ve hastalığını açıkladı "Böyle bir lüksüm yok" 66 yaşındaki usta oyuncu...

Gerçek adı Şerife Perihan olan Perihan Savaş, önceki katıldığı bir organizasyonda samimi açıklamalarda bulundu... 66 yaşındaki usta oyuncu Perihan Savaş, geçtiğimiz aylarda oğlu Savaş Zafer'i evlendirmişti. Bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Savaş önce "Hiç estetik yaptırmadım" dedi ardından hastalığını açıkladı. İşte haberin detayları...

10.07.2023 14:51 - Son Güncelleme: 10.07.2023 14:51
Perihan Savaş Hiçbir zaman estetik yaptırmadım dedi ve hastalığını açıkladı Böyle bir lüksüm yok 66 yaşındaki usta oyuncu...

Perihan Savaş önceki gün Etiler'de bulunan bir güzellik salonunda çıkarken kameralara yansıdı.

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Perihan Savaş Hiçbir zaman estetik yaptırmadım dedi ve hastalığını açıkladı Böyle bir lüksüm yok 66 yaşındaki usta oyuncu...

Etkinlikle basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtladı Savaşç

Perihan Savaş Hiçbir zaman estetik yaptırmadım dedi ve hastalığını açıkladı Böyle bir lüksüm yok 66 yaşındaki usta oyuncu...

Usta oyuncu, "Herkes beni estetik yaptırdı sanıyor. Ama kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Ben botoks dahi yaptırmayı seven birisi değilim.

Perihan Savaş Hiçbir zaman estetik yaptırmadım dedi ve hastalığını açıkladı Böyle bir lüksüm yok 66 yaşındaki usta oyuncu...

Genç oyuncular çok erken yaşta estetik yaptırmaya başlıyor, görünce çok üzülüyorum. Estetiğe karşı değilim ama 45'ten sonra bir işlem uygulayacaklarsa uygulasınlar.

Perihan Savaş Hiçbir zaman estetik yaptırmadım dedi ve hastalığını açıkladı Böyle bir lüksüm yok 66 yaşındaki usta oyuncu...

Ben de Vitiligo rahatsızlığı var, estetik yaptırmak gibi lüksüm de yok. Yaptırsam rahatsızlığım daha da ileri noktaya gelir" dedi.

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