Pelin Öztekin’in bikinili pozunu gören dönüp bir daha baktı! 93 kilo veren Pelin en cesur haliyle paylaştı sosyal medya çalkalandı
Pelin Öztekin'in bikinili pozunu gören dönüp bir daha baktı! 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı olan Pelin Öztekin, 6 ayda 53 kilo verdi. Ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya inen oyuncu, yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarla ise sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Öztekin, o pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yazı özleyen ünlü oyuncu, deniz ortasında bacak bacak üstüne atarak verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı ve "Bence yeteri kadar kar gördük. Artık ısınabilir miyiz?" ifadelerini kullandı. Cesaretini konuşturarak en doğal halini yayınlayan Öztekin'in paylaşımını gören dönüp bir daha baktı. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı...
15.03.2022 20:56 - Son Güncelleme: 15.03.2022 20:56
Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.
Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan Pelin Öztekin, yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarla ise sık sık adından söz ettirdi.