Pelin Öztekin son haliyle ağızları açık bıraktı, zayıflama sırrı ortaya çıktı! Tam 37 cm incelen Pelin: 'Bütün kıyafetler daraltmaya'
Pelin Öztekin son haliyle ağızları açık bıraktı zayıflama sırrı ortaya çıktı! Tam 37 cm incelen Pelin Öztekin, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir kararla mide küçültme ameliyatı olan oyuncu, 6 ayda 53 kilo verdi. Ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda eden Pelin Öztekin, zayıfladıktan sonra paylaştığı tatil fotoğrafları ile sık sık adından söz ettiriyor. Peki, Pelin Öztekin nasıl zayıfladı? Takvim.com.tr'den Mesrure Merve Arslan, merak edilen soruya yanıt verdi; Pelin de Seda Sayan'ın taktiğine başvurdu.
04.05.2022 13:52 - Son Güncelleme: 04.05.2022 14:00
Pelin Öztekin son haliyle ağızları açık bıraktı zayıflama sırrı ortaya çıktı! Tam 37 cm incelen Pelin, 'Bütün kıyafetler daraltmaya' diyor.
Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda etti.