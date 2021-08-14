Pelin Öztekin paylaştıkça paylaşıyor dosta düşmana meydan okuyor! 93 kilo veren Pelin Öztekin sıfır makyaj
5 ay önce babası Rasim Öztekin'in acı haberiyle sarsılan ünlü oyuncu Pelin Öztekin, geçen haftalarda yaptığı tatil paylaşımlarıyla uzun süre gündem olmuş ve bir kısım sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekmişti. Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla 'Hayat devam ediyor' mesajını veren ünlü oyuncu, dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi. Geçen yıllarda tüp mide operasyonu ile 93 kilo veren ünlü oyuncu, makyajsız Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı...
14.08.2021 11:48
- Son Güncelleme: 14.08.2021 11:48
34 yaşındaki Pelin Öztekin'in Galatasaray Kalamış Tesisleri'nde çekilen fotoğrafına, takipçilerinden yaklaşık 10 bin beğeni ve çok sayıda yorum geldi.