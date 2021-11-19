Pelin Öztekin en cesur haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! Bornozlu pozunu gören dönüp bir daha baktı ortalık yandı kavruldu
Pelin Öztekin en cesur haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, geçen haftalarda çıktığı Kaş tatilinde aşka gelmişti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak azarlama uzmanı Alican Tabak ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Pelin Öztekin, bu kez bornozlu pozuyla gündem oldu. Bornozuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Öztekin, cesaretini konuşturarak en doğal halini paylaştı. İşte Pelin Öztekin'in sosyal medyayı kasıp kavuran o pozu...
19.11.2021 20:59
- Son Güncelleme: 19.11.2021 20:59