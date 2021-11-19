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Pelin Öztekin en cesur haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! Bornozlu pozunu gören dönüp bir daha baktı ortalık yandı kavruldu

Pelin Öztekin en cesur haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, geçen haftalarda çıktığı Kaş tatilinde aşka gelmişti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak azarlama uzmanı Alican Tabak ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Pelin Öztekin, bu kez bornozlu pozuyla gündem oldu. Bornozuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Öztekin, cesaretini konuşturarak en doğal halini paylaştı. İşte Pelin Öztekin'in sosyal medyayı kasıp kavuran o pozu...

19.11.2021 20:59 - Son Güncelleme: 19.11.2021 20:59
Pelin Öztekin en cesur haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! Bornozlu pozunu gören dönüp bir daha baktı ortalık yandı kavruldu

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, geçen haftalarda sevgilisi Alican Tabak ile bir paylaşımda bulunarak aşkını ilan etmişti.

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Pelin Öztekin en cesur haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! Bornozlu pozunu gören dönüp bir daha baktı ortalık yandı kavruldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla dikkat çeken Öztekin, şimdi ise bornozlu pozuyla çok konuşuldu.

Pelin Öztekin en cesur haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! Bornozlu pozunu gören dönüp bir daha baktı ortalık yandı kavruldu

Bornozuyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, cesaretini konuşturarak en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Pelin Öztekin en cesur haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! Bornozlu pozunu gören dönüp bir daha baktı ortalık yandı kavruldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Öztekin'in cesur pozu kısa sürede gündem olurken oyuncu güzelliğiyle hayranlarını mest etti.

Pelin Öztekin en cesur haliyle sosyal medyayı yıktı geçti! Bornozlu pozunu gören dönüp bir daha baktı ortalık yandı kavruldu

İşte başta en doğal haliyle objektif karşısına geçen Pelin Öztekin olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin makyajsız halleri...

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