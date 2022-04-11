Pelin Öztekin bornozuyla balkona çıktı! Keyif pozunu gören bir daha baktı! 93 kilo veren Pelin’e bakın sosyal medya onu konuştu
Pelin Öztekin bornozuyla balkon çıktı! Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, bir dönem verdiği kilolarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. 93 kilo verip bambaşka biri olan ünlü oyuncu, son günlerde ise sosyal medya hesabında yaptığı iddialı pozlarla sıkça adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Öztekin, çok konuşulan Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi. Bornozuyla balkona çıkan Öztekin, keyif yaptığı anlara ait bir karesini Instagram hesabında yayınladı. İşte Pelin Öztekin'in kısa sürede gündem olan o paylaşımı...
11.04.2022 19:53 - Son Güncelleme: 11.04.2022 19:53
Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.