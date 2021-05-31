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Pelin Öztekin bikinili pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! 93 kilo veren oyuncuyu görenler dönüp bir daha baktı

Pelin Öztekin bikinili pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Mart ayında vefat eden babası Rasim Öztekin'in acı haberiyle sarsılan Pelin Öztekin, havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Geçen yıllarda tüp mide operasyonu ile 93 kilo veren ünlü oyuncu, siyah bikinisiyle havuzda verdiği pozu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Bir hayli zayıflayan Öztekin, paylaştığı bikinili fotoğrafı ile kendine hayran bıraktı. İşte Pekin Öztekin'in siyah bikinili havuz pozu…

31.05.2021 18:22 - Son Güncelleme: 31.05.2021 18:39
Pelin Öztekin bikinili pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! 93 kilo veren oyuncuyu görenler dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

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Pelin Öztekin bikinili pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! 93 kilo veren oyuncuyu görenler dönüp bir daha baktı

Verdiği kiloların ardından bambaşka bir görünüme kavuşan Pelin Öztekin, havaların ısınmasıyla tatile çıktı.

Pelin Öztekin bikinili pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! 93 kilo veren oyuncuyu görenler dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, havuzda verdiği siyah bikinili pozunu Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Pelin Öztekin bikinili pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! 93 kilo veren oyuncuyu görenler dönüp bir daha baktı

Tatilde paylaştığını bikinili fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, kısa süre içinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Pelin Öztekin bikinili pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! 93 kilo veren oyuncuyu görenler dönüp bir daha baktı

İşte Pekin Öztekin'in siyah bikinili havuz pozu…