Pelin Öztekin bikinili pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! 93 kilo veren oyuncuyu görenler dönüp bir daha baktı

Pelin Öztekin bikinili pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Mart ayında vefat eden babası Rasim Öztekin'in acı haberiyle sarsılan Pelin Öztekin, havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Geçen yıllarda tüp mide operasyonu ile 93 kilo veren ünlü oyuncu, siyah bikinisiyle havuzda verdiği pozu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Bir hayli zayıflayan Öztekin, paylaştığı bikinili fotoğrafı ile kendine hayran bıraktı. İşte Pekin Öztekin'in siyah bikinili havuz pozu…

31.05.2021 18:22 - Son Güncelleme: 31.05.2021 18:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





