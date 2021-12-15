Pelin Karahan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak eriyen iki çocuk annesine bakın!
Pelin Karahan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 9 kilo veren iki çocuk annesi oyuncu herkesi şaşkına çevirdi. City's Nişantaşı'nda görüntülenen Pelin Karahan "Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya kadar düştüm" dedi. Son hali ile magazin gündemine bomba gibi düşen Pelin Karahan'a sosyal medyada, 'Kim der iki çocuk annesi' şeklinde yorumlar yapıldı. Kavak Yelleri dizisinin Aslı'sı ve Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı Pelin Karahan'a bakın...
15.12.2021 16:50
- Son Güncelleme: 15.12.2021 16:55
Pelin Karahan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak eriyen iki çocuk annesine bakın, sosyal medyada Pelin'i görenler, 'Kim der iki çocuk annesi' diyor...
Pelin Karahan, Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlendi. Ancak Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşandı. 24 Haziran 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.