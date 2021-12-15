Pelin Karahan’ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak eriyen iki çocuk annesine bakın!

Pelin Karahan, Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlendi. Ancak Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşandı. 24 Haziran 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.