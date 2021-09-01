Pelin Karahan’ın mayolu pozları sosyal medyayı yıktı geçti! Gören dönüp bir daha baktı ‘Kim der iki çocuk annesi’
Pelin Karahan'ın mayolu pozları sosyal medyayı yıktı geçti! Ünlü oyuncu Pelin Karahan, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Siyah-beyaz mayosuyla poz veren Pelin Karahan, iddialı pozlarını Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Art arda paylaşımda bulunan Karahan, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma 'Kim der iki çocuk annesi', 'Şahane' yorumları yapıldı. İşte Pelin Karahan'ın çok konuşulan o pozları...
01.09.2021 23:49
- Son Güncelleme: 01.09.2021 23:49
Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evlilikten iki erkek çocuk dünyaya getiren ünlü oyuncu Pelin Karahan, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.
Siyah-beyaz mayosuyla poz veren Pelin Karahan, iddialı pozlarını Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.
Takipçileri, Pelin Karahan'ı iltifat yağmuruna tutarak 'Kim der iki çocuk annesi', 'Şahane' yorumlarını yaptı.