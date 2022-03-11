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Haberler Magazin Pelin Karahan’ı bir de ringde görün! Boks yapan Pelin görenleri şaşkına çevirdi! Kaslı vücuduyla şov yaptı ‘Elim ağırdır’ demişti...

Pelin Karahan’ı bir de ringde görün! Boks yapan Pelin görenleri şaşkına çevirdi! Kaslı vücuduyla şov yaptı ‘Elim ağırdır’ demişti...

Pelin Karahan'ı bir de ringde görün! Son dönemlerde verdiği kilolar ve sosyal medya hesabında yaptığı spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Pelin Karahan, özellikle karın kaslarıyla çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez boks yaptığı anlara ait görüntüleri Instgram hesabında yayınlayarak adından söz ettirdi. Bir röportajında "Adam dövecek halim yok ama elim ağırdır" diyen Karahan'ın boks yaptığı anlar sosyal medyayı salladı. İşte Pelin Karahan'ın çok konuşulan o paylaşımı...

11.03.2022 00:49 - Son Güncelleme: 11.03.2022 00:57
Pelin Karahan’ı bir de ringde görün! Boks yapan Pelin görenleri şaşkına çevirdi! Kaslı vücuduyla şov yaptı ‘Elim ağırdır’ demişti...

Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken Pelin Karahan, "Hayat biçimi haline geldi bu beslenme şeklim. Şimdi 48.5 kiloyum bunu korumam lazım, ketojenik beslenme yaptım. Hem fonksiyonel antrenman hem kick boks yaptım" demişti.

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Pelin Karahan’ı bir de ringde görün! Boks yapan Pelin görenleri şaşkına çevirdi! Kaslı vücuduyla şov yaptı ‘Elim ağırdır’ demişti...

Kick boksu sevdiğini dile getiren Karahan, sözlerine şöyle devam etmişti: "Kilo vermek için yapmıyorum, kick boksu sevdiğim için. Aslında sert sporları seviyorum onun için başladım, keyif alıyorum.

Pelin Karahan’ı bir de ringde görün! Boks yapan Pelin görenleri şaşkına çevirdi! Kaslı vücuduyla şov yaptı ‘Elim ağırdır’ demişti...

Aslında biraz da mental bir spor hem de vücut için de faydalı. Kadınlar çok tercih etmiyordu ama şimdi öyle değil, arkadaşlarımdan da duyuyorum. Bir kadının kendini korumaya alması önemli. Adam dövecek halim yok ama bilsek fena olmaz. Elim ağırdır biraz"

Pelin Karahan’ı bir de ringde görün! Boks yapan Pelin görenleri şaşkına çevirdi! Kaslı vücuduyla şov yaptı ‘Elim ağırdır’ demişti...

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Pelin Karahan, boks yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Pelin Karahan’ı bir de ringde görün! Boks yapan Pelin görenleri şaşkına çevirdi! Kaslı vücuduyla şov yaptı ‘Elim ağırdır’ demişti...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımda Karahan iltifat yağmuruna tutuldu.

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