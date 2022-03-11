Pelin Karahan’ı bir de ringde görün! Boks yapan Pelin görenleri şaşkına çevirdi! Kaslı vücuduyla şov yaptı ‘Elim ağırdır’ demişti...
Pelin Karahan'ı bir de ringde görün! Son dönemlerde verdiği kilolar ve sosyal medya hesabında yaptığı spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Pelin Karahan, özellikle karın kaslarıyla çok konuşulmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez boks yaptığı anlara ait görüntüleri Instgram hesabında yayınlayarak adından söz ettirdi. Bir röportajında "Adam dövecek halim yok ama elim ağırdır" diyen Karahan'ın boks yaptığı anlar sosyal medyayı salladı. İşte Pelin Karahan'ın çok konuşulan o paylaşımı...
11.03.2022 00:49 - Son Güncelleme: 11.03.2022 00:57
Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken Pelin Karahan, "Hayat biçimi haline geldi bu beslenme şeklim. Şimdi 48.5 kiloyum bunu korumam lazım, ketojenik beslenme yaptım. Hem fonksiyonel antrenman hem kick boks yaptım" demişti.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Pelin Karahan, boks yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.