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Haberler Magazin Pelin Karahan vücudunu saran elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Derin yırtmaçlı pozuna yorum yağdı: 'Kim der iki çocuk annesi'

Pelin Karahan vücudunu saran elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Derin yırtmaçlı pozuna yorum yağdı: 'Kim der iki çocuk annesi'

Pelin Karahan vücudunu saran elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Kıbrıs Zafere Doğru isimli dizide İnci karakterini canlandıran Pelin Karahan, son günlerde verdiği kilolarla sık sık gündem olmuştu. Dengeli beslenen ve sporunu ihmal etmeyen oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Derin yırtmaçlı vücudunu saran siyah elbisesiyle boy gösteren Karahan, fit haliyle beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıların yorum yağdırdığı oyuncu için 'Kim der iki çocuk annesi' ifadeleri kullanıldı. İşte Pelin Karahan'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...

28.01.2022 23:43 - Son Güncelleme: 28.01.2022 23:43
Pelin Karahan vücudunu saran elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Derin yırtmaçlı pozuna yorum yağdı: ’Kim der iki çocuk annesi’

Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Pelin Karahan, son günlerde verdiği kilolarla sık sık gündem olmuştu.

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Pelin Karahan vücudunu saran elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Derin yırtmaçlı pozuna yorum yağdı: ’Kim der iki çocuk annesi’

Dengeli beslenen ve sporunu ihmal etmeyen oyuncu, geçen günlerde 10 kilo verdiğini açıklamıştı.

Pelin Karahan vücudunu saran elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Derin yırtmaçlı pozuna yorum yağdı: ’Kim der iki çocuk annesi’

Sosyal medyayı aktif kullanan Karahan, şimdi ise Instagram paylaşımıyla çok konuşuldu.

Pelin Karahan vücudunu saran elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Derin yırtmaçlı pozuna yorum yağdı: ’Kim der iki çocuk annesi’

Ünlü oyuncu, derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Pelin Karahan vücudunu saran elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Derin yırtmaçlı pozuna yorum yağdı: ’Kim der iki çocuk annesi’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma adeta beğeni ve yorum yağdı.

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