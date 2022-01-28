Pelin Karahan vücudunu saran elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Derin yırtmaçlı pozuna yorum yağdı: 'Kim der iki çocuk annesi'
Pelin Karahan vücudunu saran elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Kıbrıs Zafere Doğru isimli dizide İnci karakterini canlandıran Pelin Karahan, son günlerde verdiği kilolarla sık sık gündem olmuştu. Dengeli beslenen ve sporunu ihmal etmeyen oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Derin yırtmaçlı vücudunu saran siyah elbisesiyle boy gösteren Karahan, fit haliyle beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıların yorum yağdırdığı oyuncu için 'Kim der iki çocuk annesi' ifadeleri kullanıldı. İşte Pelin Karahan'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...
28.01.2022 23:43
- Son Güncelleme: 28.01.2022 23:43
Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Pelin Karahan, son günlerde verdiği kilolarla sık sık gündem olmuştu.