Pelin Karahan siyah mayosuyla salına salına yürüdü gören dönüp bir daha baktı! ‘Kim der iki çocuk annesi’ yorumları havada uçuştu
Pelin Karahan siyah mayosuyla salına salına yürüdü gören dönüp bir daha baktı! Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde İnci karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren oyuncu, kumsalda çektiği videoyla kendine hayran bıraktı. Siyah mayosu ile objektif karşısına geçen Karahan'ın fit hali dikkat çekerken "Kim der iki çocuk annesi" yorumları havada uçuştu. İşte Pelin Karahan'ın sosyal medyayı yıkıp geçtiği o paylaşımı...
04.10.2021 18:49
- Son Güncelleme: 04.10.2021 18:54