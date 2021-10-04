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Pelin Karahan siyah mayosuyla salına salına yürüdü gören dönüp bir daha baktı! ‘Kim der iki çocuk annesi’ yorumları havada uçuştu

Pelin Karahan siyah mayosuyla salına salına yürüdü gören dönüp bir daha baktı! Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde İnci karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren oyuncu, kumsalda çektiği videoyla kendine hayran bıraktı. Siyah mayosu ile objektif karşısına geçen Karahan'ın fit hali dikkat çekerken "Kim der iki çocuk annesi" yorumları havada uçuştu. İşte Pelin Karahan'ın sosyal medyayı yıkıp geçtiği o paylaşımı...

04.10.2021 18:49 - Son Güncelleme: 04.10.2021 18:54
Pelin Karahan siyah mayosuyla salına salına yürüdü gören dönüp bir daha baktı! ‘Kim der iki çocuk annesi’ yorumları havada uçuştu

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturmuştu. Bedri Güntay ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncunun bu evlilikten Ali Demir ve Can Eyüp adından iki evladı oldu.

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Pelin Karahan siyah mayosuyla salına salına yürüdü gören dönüp bir daha baktı! ‘Kim der iki çocuk annesi’ yorumları havada uçuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve özellikle ailesi ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu, son olarak kumsalda çektiği bir videoyu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Pelin Karahan siyah mayosuyla salına salına yürüdü gören dönüp bir daha baktı! ‘Kim der iki çocuk annesi’ yorumları havada uçuştu

Karahan'ın siyah mayosuyla kumsalda yürüdüğü anları çektiği videosu, çok sayıda magazin ve fan sayfası tarafından paylaşılarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Pelin Karahan siyah mayosuyla salına salına yürüdü gören dönüp bir daha baktı! ‘Kim der iki çocuk annesi’ yorumları havada uçuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Pelin Karahan siyah mayosuyla salına salına yürüdü gören dönüp bir daha baktı! ‘Kim der iki çocuk annesi’ yorumları havada uçuştu

Sosyal medya kullanıcıları, fit haliyle dikkat çeken Karahan'ı iltifat yağmuruna tutarak 'Kim der iki çocuk annesi' yorumunda bulundu.

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