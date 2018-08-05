Paris Hiltonun Adriana Lima ve Metin Hara aşkına yorum

'ADRIANA'YI HİÇ BU KADAR MUTLU GÖRMEDİM'

Hilton, süper model Adriana Lima ve yazar sevgilisi Metin Hara'nın birlikteliği hatırlatılarak, "Daha önce hiç Türk sevgilisi olup olmadığıyla ilgili bir soruya da, hayır hiç Türk sevgilim olmadı. Adriana Lima'yı tanıyorum. Çok şeker, çok güzel bir kadın. Onları Instagramdan takip ediyorum. Adriana'yı daha önce bu kadar hiç mutlu görmedim. Muhteşem çiftler" dedi.