Paris Hiltonun Adriana Lima ve Metin Hara aşkına yorum

Paris Hilton'un Adriana Lima ve Metin Hara aşkına yorum
Paris Hilton, Adriana Lima ve Metin Hara'nın birlikteliği ile ilgili yorum yaptı. Dünyaca ünlü sanatçıların bu aşk hakkında ne düşündükleri merak edilen bir konuydu. İşte Paris Hilton'un Adriana ve Metin için söyledikleri...
5 Ağustos 2018 Pazar, 09:20:13 Güncelleme: 09:27:12
'ADRIANA'YI HİÇ BU KADAR MUTLU GÖRMEDİM'
Hilton, süper model Adriana Lima ve yazar sevgilisi Metin Hara'nın birlikteliği hatırlatılarak, "Daha önce hiç Türk sevgilisi olup olmadığıyla ilgili bir soruya da, hayır hiç Türk sevgilim olmadı. Adriana Lima'yı tanıyorum. Çok şeker, çok güzel bir kadın. Onları Instagramdan takip ediyorum. Adriana'yı daha önce bu kadar hiç mutlu görmedim. Muhteşem çiftler" dedi.
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