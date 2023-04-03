RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Parayı veren düdüğü çalamadı anında engeli bastı "Dolandırıldım paramı Acun'dan isterim" Şeyma Subaşı'nın bekarlığa vedası sınıfta kaldı

Parayı veren düdüğü çalamadı anında engeli bastı "Dolandırıldım paramı Acun'dan isterim" Şeyma Subaşı'nın bekarlığa vedası sınıfta kaldı

Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te nikah masasına oturacak. Düğüne günler kala Şeyma Subaşı'nın önce Instagram'da abonelik sistemi açması ardından aboneliğine zam yapması çok konuşulmuştu. Önceki gün bekarlığa veda partisi yapan Subaşı'nın partisi, aboneler tarafından beğenilmezken bakın Şeyma kime engeli bastı. İşte detaylar...

03.04.2023 08:34 - Son Güncelleme: 03.04.2023 08:34
Parayı veren düdüğü çalamadı anında engeli bastı Dolandırıldım paramı Acun’dan isterim Şeyma Subaşı’nın bekarlığa vedası sınıfta kaldı

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, hafta sonu yapacağı bekarlığa veda partisine sadece abonelerin şahitlik edeceğini duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Parayı veren düdüğü çalamadı anında engeli bastı Dolandırıldım paramı Acun’dan isterim Şeyma Subaşı’nın bekarlığa vedası sınıfta kaldı

66,99 TL olan aylık abonelik bedelini de 134,99'a çıkarmıştı. Ancak Şeyma'nın bekarlığa veda partisi beklentileri karşılamamış

Parayı veren düdüğü çalamadı anında engeli bastı Dolandırıldım paramı Acun’dan isterim Şeyma Subaşı’nın bekarlığa vedası sınıfta kaldı

Bülent Cankurt konu hakkında köşesinde şu ifadelere yer verdi:

Parayı veren düdüğü çalamadı anında engeli bastı Dolandırıldım paramı Acun’dan isterim Şeyma Subaşı’nın bekarlığa vedası sınıfta kaldı

Altı kız arkadaşı ile Miami'den uçakla 2 saat mesafedeki Turk ve Caicos Adaları'na giden Şeyma, Meedo'nun hediyesi olduğunu söylediği günlüğü 79 bin liralık otelde arkadaşlarıyla sakin bir hafta sonu geçirmiş.

Parayı veren düdüğü çalamadı anında engeli bastı Dolandırıldım paramı Acun’dan isterim Şeyma Subaşı’nın bekarlığa vedası sınıfta kaldı

Yani Şeyma, çılgın bir parti beklentisiyle 134.99 TL verip abone olanların hevesini kursağında bırakmış.

SON DAKİKA