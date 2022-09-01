Paralar suyunu çekti Chloe geri geldi! Eski yenge Chloe’den çocuk itirafı! Serdar Ortaç’ın kürtaj iddiasına yanıt! ’İlk evliliğimde çok gençtim...’

Çocuk sorusuna "Kaç tane olacaktı, hep Kürtaj oldular... Yazık..." Şarkıcı, "Peki bu kürtajı tercih edenler arasında ünlü isimler de var mı?" sorusunu ise "Var. Kaç tane oldu. İstemediler. Gençlerdi. Onlar da haklı, bir şey diyemiyorum" şeklinde cevapladı. açıklamasında bulunan Ortaç'ın ardından bahsettiği ünlü isimlerin kimler olduğu merak edilmişti.