Pakize Suda'nın cenaze töreni Muğla Menteşe'de! 70 yaşında hayata veda eden ve son haliyle üzen Pako'ya veda: "Teyzem Muğla’yı çok severdi"
Pakize Suda'nın cenaze töreni Muğla Menteşe'de! 70 yaşında hayata veda eden ve son haliyle üzen Pako'ya veda ediliyor... Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan oyuncu, beynine pıhtı atması sonucu fel geçirdi ve solunum güçlüğü çekmeye başladı Yoğun bakımda tedavisi devam ederken ünlü isimden acı haber geldi. Vasiyeti ve son hali ortaya çıkan Pakize Suda, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Yeğeni Dilara Elagözlü, "Teyzem Pakize Suda Muğla'yı çok severdi. Teyzemin en yakın akrabası, en yakını annem ve benim. Bu nedenle Menteşe'ye defnedilecek" demişti. İşte Pakize Suda'nın cenaze törenine dair bilgiler...
23.12.2022 12:22 - Son Güncelleme: 23.12.2022 12:22
"TEYZEM MUĞLA'YI ÇOK SEVERDİ"
Pakize Suda'nın cenaze töreni Muğla Menteşe'de! 70 yaşında hayata veda eden ve son haliyle üzen Pako'ya veda...
Oyuncu, yazar Pakize Suda, 2016 yılında ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı bir yıl sonra ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetti. Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli buldu.
YEĞENİ VASİ OLARAK ATANDI
Bir süre sonra Pakize Suda'nın 'akıl zayıflığı' yaşadığını belirten ablası Ayşe Suda tarafından geçen yıl 11 Kasım'da vesayet davası açıldı. Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atadı.