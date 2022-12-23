Vav TV İzle
Haberler Magazin Pakize Suda'nın cenaze töreni Muğla Menteşe'de! 70 yaşında hayata veda eden ve son haliyle üzen Pako'ya veda: "Teyzem Muğla’yı çok severdi"

Pakize Suda'nın cenaze töreni Muğla Menteşe'de! 70 yaşında hayata veda eden ve son haliyle üzen Pako'ya veda: "Teyzem Muğla’yı çok severdi"

Pakize Suda'nın cenaze töreni Muğla Menteşe'de! 70 yaşında hayata veda eden ve son haliyle üzen Pako'ya veda ediliyor... Geçtiğimiz aylarda demans teşhisi konulan oyuncu, beynine pıhtı atması sonucu fel geçirdi ve solunum güçlüğü çekmeye başladı Yoğun bakımda tedavisi devam ederken ünlü isimden acı haber geldi. Vasiyeti ve son hali ortaya çıkan Pakize Suda, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Yeğeni Dilara Elagözlü, "Teyzem Pakize Suda Muğla'yı çok severdi. Teyzemin en yakın akrabası, en yakını annem ve benim. Bu nedenle Menteşe'ye defnedilecek" demişti. İşte Pakize Suda'nın cenaze törenine dair bilgiler...

23.12.2022 12:22 - Son Güncelleme: 23.12.2022 12:22
Pakize Suda’nın cenaze töreni Muğla Menteşe’de! 70 yaşında hayata veda eden ve son haliyle üzen Pako’ya veda: Teyzem Muğla’yı çok severdi

"TEYZEM MUĞLA'YI ÇOK SEVERDİ"

Pakize Suda'nın cenaze töreni Muğla Menteşe'de! 70 yaşında hayata veda eden ve son haliyle üzen Pako'ya veda...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pakize Suda’nın cenaze töreni Muğla Menteşe’de! 70 yaşında hayata veda eden ve son haliyle üzen Pako’ya veda: Teyzem Muğla’yı çok severdi

Oyuncu, yazar Pakize Suda, 2016 yılında ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı bir yıl sonra ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetti. Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli buldu.

Pakize Suda’nın cenaze töreni Muğla Menteşe’de! 70 yaşında hayata veda eden ve son haliyle üzen Pako’ya veda: Teyzem Muğla’yı çok severdi

YEĞENİ VASİ OLARAK ATANDI
Bir süre sonra Pakize Suda'nın 'akıl zayıflığı' yaşadığını belirten ablası Ayşe Suda tarafından geçen yıl 11 Kasım'da vesayet davası açıldı. Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atadı.

Pakize Suda’nın cenaze töreni Muğla Menteşe’de! 70 yaşında hayata veda eden ve son haliyle üzen Pako’ya veda: Teyzem Muğla’yı çok severdi

BEYNİNE PIHTI ATTI
Akıl zayıflığı nedeniyle kötü günler yaşayan Pakize Suda, 15 Aralık'ta rahatsızlandı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pakize Suda'nın beynine giden ana damarlardan birinde pıhtı oluştuğu belirlendi.

Pakize Suda’nın cenaze töreni Muğla Menteşe’de! 70 yaşında hayata veda eden ve son haliyle üzen Pako’ya veda: Teyzem Muğla’yı çok severdi

YEĞENİ KONUŞTU
Bu nedenle felç geçiren ve yoğun bakımda tedaviye alınan Pakize Suda, dün 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Suda'ın ölümü ailesi ve yakınlarını üzdü. Suda'nın vasisi de olan yeğeni Dilara Elagözlü, "Beyne giden damarlardan birinde pıhtı oluşunca felç geçirdi. "

SON DAKİKA