Özlem Yıldız sezonu Bodrum'da açtı sarı bikinisiyle fena yakalandı! 90'lı yıllarda Mehmet Ali Erbil'in en gözdesiydi...
Özlem Yıldız sezonu Bodrum'da açtı sarı bikinisiyle fena yakalandı! 90'lı yıllarda Mehmet Ali Erbil'in en gözdesiydi... Fit görüntüsü ve bronz teniyle dikkat çeken sunucu Özlem Yıldız, her yaz olduğu gibi bu yıl da tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Ünlü sunucu, denize girip güneşlenirken işte böyle kameralara yansıdı.
01.06.2022 12:55 - Son Güncelleme: 01.06.2022 12:59
Özlem Yıldız sezonu Bodrum'da açtı sarı bikinisiyle fena yakalandı! 90'lı yıllarda Mehmet Ali Erbil'in en gözdesiydi Özlem...
90'lı senelerde Mehmet Ali Erbil'in programı Çarkıfelek'te hosteslik yapan Özlem Yıldız tam bu dönemde Mehmet Ali Erbil ile nişanlanmış ancak ikilinin daha sonra arası açılmıştı.
Bu durum üzerine nişan atan Özlem Yıldız, 2005'te evlendiği iş insanı Sinan Serter'den 2013'te boşandı. Bu evllikten Demir adında bir erkek evlada sahip olan Özlem Yıldız 2022 yaz sezonunu açmak için Bodrum'a gitti.