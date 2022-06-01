Özlem Yıldız sezonu Bodrum’da açtı sarı bikinisiyle fena yakalandı! 90’lı yıllarda Mehmet Ali Erbil’in en gözdesiydi...

Bu durum üzerine nişan atan Özlem Yıldız, 2005'te evlendiği iş insanı Sinan Serter'den 2013'te boşandı. Bu evllikten Demir adında bir erkek evlada sahip olan Özlem Yıldız 2022 yaz sezonunu açmak için Bodrum'a gitti.