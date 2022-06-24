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Özlem Yıldız beyaz mayosuyla baştan aşağı paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı! 41’lik Özlem gençlere taş çıkarttı

Özlem Yıldız beyaz mayosuyla baştan aşağı paylaştı! Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programıyla hafızlara kazınan Özlem Yıldız, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle tatil pozlarıyla çok konuşulan ünlü sunucu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve beyaz mayosuyla çektiği görüntüleri Instagram'da yayınladı. Fit haliyle tüm dikkatleri üzerine yollayan 41 yaşındaki Özlem Yıldız için "20'likleri cebinden çıkarır", "Kim der 41 yaşında" gibi yorumlar yapıldı. İşte Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımı...

24.06.2022 22:27 - Son Güncelleme: 24.06.2022 22:38
Özlem Yıldız beyaz mayosuyla baştan aşağı paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı! 41’lik Özlem gençlere taş çıkarttı

Hosteslik görevini üstlendiği Çarkıfelek yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Özlem Yıldız, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.

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Özlem Yıldız beyaz mayosuyla baştan aşağı paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı! 41’lik Özlem gençlere taş çıkarttı

Özellikle tatil pozlarıyla çok konuşulan ünlü sunucu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve beyaz mayosuyla çektiği görüntüleri Instagram'da yayınladı.

Özlem Yıldız beyaz mayosuyla baştan aşağı paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı! 41’lik Özlem gençlere taş çıkarttı

Beyaz mayosuyla baştan aşağı çektiği görüntüleri takipçilerinin beğenisine sunan 41 yaşındaki sunucu, kısa sürede gündem oldu.

Özlem Yıldız beyaz mayosuyla baştan aşağı paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı! 41’lik Özlem gençlere taş çıkarttı

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği ünlü sunucu, binlerce yorum ve beğeni alırken fit haliyle dikkat çekti.

Özlem Yıldız beyaz mayosuyla baştan aşağı paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı! 41’lik Özlem gençlere taş çıkarttı

Özlem Yıldız için "20'likleri cebinden çıkarır", "Kim der 41 yaşında" gibi yorumlar yapıldı.

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