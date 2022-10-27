Özgü Namal son haliyle ilk kez gülerken görüntülendi imajda değişikliğe gitti! Zor günlerin ardından Özgü Namal'dan yeni imaj
Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte Bodrum'da görüntülenmişti. Çocuklarıyla birlikte görüntülenince gazetecilere sert çıkışan Özgü Namal sonrasında Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizi setini ziyaret etmişti. Daha evvel moralsiz halleriyle kameralara yansıyan Özgü Namal önceki gün İstanbul'da objektife yansıdı. Namal'ın imaj değiştirdiği görüldü.
27.10.2022 14:36 - Son Güncelleme: 27.10.2022 15:03
Eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybından sonra oyunculuğa ara veren ve çocukları ile kendi halinde bir hayat süren ünlü oyuncu son olarak Asmalı'da görüntülendi.
Nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral'I 2020 yılında kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal çocuklarıyla birlikte gözlerden uzak yaşamaya karar vermişti.