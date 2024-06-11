Özgü Namal bakın aslen nereliymiş! 9 yıl sonra Kızıl Goncalar Meryem olarak karşımıza çıktı! İşte 45'lik Özgü Namal'ın memleketi...

Kızıl Goncalar Meryem karakteriyle birlikte dikkatleri üzerine çeken Özgü Namal'ın hayatı, izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Güzel oyuncunun özellikle memleketi, izleyiciler tarafından büyük bir merak konusu haline geldi ve "Özgü Namal aslen nereli?" sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Özgü Namal'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.