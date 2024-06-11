Özgü Namal bakın aslen nereliymiş! 9 yıl sonra Kızıl Goncalar Meryem olarak karşımıza çıktı! İşte 45'lik Özgü Namal'ın memleketi...

Kızıl Goncalar Meryem karakteriyle birlikte dikkatleri üzerine çeken Özgü Namal'ın hayatı, izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Güzel oyuncunun özellikle memleketi, izleyiciler tarafından büyük bir merak konusu haline geldi ve "Özgü Namal aslen nereli?" sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Özgü Namal'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Oyuncu Özgü Namal, uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara döndü! "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı "Elif Eylül" karakteriyle tanınan Namal, ardından farklı projelerde de yer aldı. Şimdilerde ise "Kızıl Goncalar" dizisinde Meryem Tezel karakterine hayat veriyor. Peki, Özgü Namal aslen nereli? İşte merak edilen hayatı...
9 yıl aradan sonra Kızıl Goncalar dizisinde yer alan Özgü Namal'ın hayatı merak ediliyor.
Özgü Namal, 28 Aralık 1978'de Üsküdar'da dünyaya geldi.