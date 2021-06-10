Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'dan teknede romantik anlar! Bikinili haliyle ortalığı kasıp kavuran Özgü Kaya aşka geldi
Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'dan teknede romantik anlar! Bikinili haliyle ortalığı kasıp kavuran Özgü Kaya ve sevgilisi aşka geldi. İlişkilerine ikinci bir şans tanıyan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal çifti, aralarında Hazal Şenel-Bertan Asllani ve Ayşen Batıgün-Abdullah Bulut çiftlerinin de olduğu arkadaş grubuyla tekne tatiline çıktı. Ünlü çift, akşam saatlerinde teknede çalan müzik eşliğinde dans etti. İşte ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...
Serdar Şanal, uzun süre balık tutmaya çalışsada pek başarılı olamadı. Balıkçılıktan vazgeçen Şanal fotoğrafçılığa soyundu. Oyuncu arkadaşı Hazal Şenel'i fotoğraf makinesiyle fotoğraflayan Şanal, diğer arkadaşlarına da ayna tutturarak yüzlerine ışık yansıttı. Şanal sırasıyla tüm arkadaşlarını ve sevgilisi Özgü Kaya'nın fotoğraflarını çekti.