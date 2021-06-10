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Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'dan teknede romantik anlar! Bikinili haliyle ortalığı kasıp kavuran Özgü Kaya aşka geldi

Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'dan teknede romantik anlar! Bikinili haliyle ortalığı kasıp kavuran Özgü Kaya ve sevgilisi aşka geldi. İlişkilerine ikinci bir şans tanıyan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal çifti, aralarında Hazal Şenel-Bertan Asllani ve Ayşen Batıgün-Abdullah Bulut çiftlerinin de olduğu arkadaş grubuyla tekne tatiline çıktı. Ünlü çift, akşam saatlerinde teknede çalan müzik eşliğinde dans etti. İşte ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...

10.06.2021 09:43 - Son Güncelleme: 10.06.2021 09:48
Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'dan teknede romantik anlar! Bikinili haliyle ortalığı kasıp kavuran Özgü Kaya aşka geldi

Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'dan teknede romantik anlar! Bikinili haliyle ortalığı kasıp kavuran Özgü Kaya aşka geldi. İşte o anlar ve sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'dan teknede romantik anlar! Bikinili haliyle ortalığı kasıp kavuran Özgü Kaya aşka geldi

Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, geçtiğimiz şubat ayında ayrılmış, sosyal medya hesaplarında birlikte oldukları fotoğrafları silmişti.

Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'dan teknede romantik anlar! Bikinili haliyle ortalığı kasıp kavuran Özgü Kaya aşka geldi

İlişkilerine ikinci bir şans veren Serdar Şanal- Özgü Kaya çifti, aralarında oyuncu arkadaşları Bertan Asllani ve eşi Hazal Şenel, Ayşen Batıgün ve menajer eşi Abdullah Bulut'un olduğu kalabalık arkadaş grubuyla tekne tatiline çıktı.


Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'dan teknede romantik anlar! Bikinili haliyle ortalığı kasıp kavuran Özgü Kaya aşka geldi

Beyzanur adlı tekneyle Marmaris Selimiye'de bulunan bir koya yanaşan Özgü Kaya, Burak Serdar Şanal, Bertan Asllani, eşi Hazal Şenel, Ayşen Batıgün ve menajer eşi Abdullah Bulut, arkadaşları Timur Acar ve eşi Eda Özerkan'ın bulunduğu tekneye yanaştı.

Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'dan teknede romantik anlar! Bikinili haliyle ortalığı kasıp kavuran Özgü Kaya aşka geldi

Serdar Şanal, uzun süre balık tutmaya çalışsada pek başarılı olamadı. Balıkçılıktan vazgeçen Şanal fotoğrafçılığa soyundu. Oyuncu arkadaşı Hazal Şenel'i fotoğraf makinesiyle fotoğraflayan Şanal, diğer arkadaşlarına da ayna tutturarak yüzlerine ışık yansıttı. Şanal sırasıyla tüm arkadaşlarını ve sevgilisi Özgü Kaya'nın fotoğraflarını çekti.