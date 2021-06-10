Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'dan teknede romantik anlar! Bikinili haliyle ortalığı kasıp kavuran Özgü Kaya aşka geldi

Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'dan teknede romantik anlar! Bikinili haliyle ortalığı kasıp kavuran Özgü Kaya ve sevgilisi aşka geldi. İlişkilerine ikinci bir şans tanıyan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal çifti, aralarında Hazal Şenel-Bertan Asllani ve Ayşen Batıgün-Abdullah Bulut çiftlerinin de olduğu arkadaş grubuyla tekne tatiline çıktı. Ünlü çift, akşam saatlerinde teknede çalan müzik eşliğinde dans etti. İşte ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...

10.06.2021 09:43 - Son Güncelleme: 10.06.2021 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





