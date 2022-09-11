Özgü Kaya dekolteyi kalçasına kadar indirdi dans etti! 3 yıllık ilişkisini bitiren Kaya ’Evlilik duyunca tüylerim diken diken oluyor’ demişti

Üç Kız Kardeşler dizisi ile yıldızı parlayan Özgü Kaya şimdilerde dizi sektörünün aranan yüzlerinden. Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Üç Kız Kardeşler dizisinin başrol oyuncusu Özgü Kaya 2 milyonu aşkın takipçili İnstagram hesabından dans ettiği videoyu paylaştı ortalık yıkıldı.