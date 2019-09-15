Özge Ulusoy'un cesur paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Özge Ulusoy, Instagram hesabından makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sundu. 36 yaşındaki Ulusoy, güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çeken ünlüler arasında. Güzel manken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Makyajsız halini paylaşan Özge Ulusoy'u görenler, "Bir daha makyaj yapma, böyle daha güzelsin" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Özge Ulusoy ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...