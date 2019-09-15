Özge Ulusoy'un cesur paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Özge Ulusoy sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. 36 yaşındaki manken Ulusoy, geçtiğimiz gün Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı. Özge Ulusoy'un makyajsız hali kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken Özge Ulusoy'u makyajsız hali makyajlı halinden daha çok beğenildi. İşte Özge Ulusoy ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...
15.09.2019 13:06
- Son Güncelleme: 15.09.2019 13:06
Özge Ulusoy, Instagram hesabından makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sundu. 36 yaşındaki Ulusoy, güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çeken ünlüler arasında. Güzel manken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Makyajsız halini paylaşan Özge Ulusoy'u görenler, "Bir daha makyaj yapma, böyle daha güzelsin" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Özge Ulusoy ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...
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