Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan ortaya çıktı! Burak Yamantürk'le evlenen Özge ilk kez paylaştı yorumlar havada uçuştu
Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan ortaya çıktı! Burak Yamantürk'le evlenen Özge ilk kez paylaştı yorumlar havada uçuştu... 30 Kasım'da ilk bebeğini kucağına alan oyuncu Özge Özpirinçci, kucağında kızı Mercan yanında ise kendi gibi oyuncu olan eşi Burak Yamantürk'le aile fotoğrafı paylaştı. İşte 35 yaşında anne olan Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'la ilk karesi...
04.02.2022 14:14
- Son Güncelleme: 04.02.2022 14:18
Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan ortaya çıktı! Burak Yamantürk'le evlenen Özge ilk kez paylaştı, yorumlar havada uçuştu...
Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 2021'in eylül ayında Marmaris'te dünyaevine girdi.