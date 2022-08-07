Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan ile deniz keyfi! 8 ay önce hayata 'merhaba' demişti görenler: "Tam bir su kuşu"
Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan ile deniz keyfi! 8 ay önce hayata 'merhaba' demişti Mercan bebeği görenler hayran kaldı. Oyuncu çift Özge Özpirinçci (36) ve Burak Yamantürk (38), tatil yapmak için Marmaris Bozburun'u tercih etti. Ünlü çift, geçtiğimiz gün kızlarıyla birlikte konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi. Denize girerken görüntülenen anne-kızın keyifli anlarını görenler ikiliyi hayranlıkla izledi. Mercan bebeğe sosyal medyada, "Tam bir su kuşu" yorumları yapıldı.
07.08.2022 17:11 - Son Güncelleme: 07.08.2022 17:11
"TAM BİR SU KUŞU"
Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan ile deniz keyfi! 8 ay önce hayata 'merhaba' demişti, Mercan bebeği görenler, "Tam bir su kuşu" diyor.
Geçtiğimiz yıl aralık ayında kızı Mercan'ı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan Özge Özpirinçci, bebeği ve eşi Burak Yamantürk ile Marmaris Bozburun'da tatil yapıyor.