Özge Özpirinçci'den doğum sonrası ilk poz! İşte kızına Mercan ismini veren 35 yaşındaki Özge Özpirinçci'nin son hali...
Özge Özpirinçci'den doğum sonrası ilk poz geldi. 8 yıldır meslektaşı Burak Yamantürk'le aşk yaşayan ve geçtiğimiz Eylül ayında Marmaris'te sade bir merasimle dünyaevine giren Özge ilk bebeğini kucağına aldı. Hamilelik döneminde çocuğunun burcuyla ilgili, "Berrak Tüzünataç ile 'Akrep' burcu olmasın diye el ele verip, dua ediyoruz. Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum." ifadelerini kullanan Özpirinçci'nin kızı Yay burcu oldu. İşte doğum sonrası ilk fotoğrafını paylaşan Özge Özpirinçci'nin son hali...
03.12.2021 16:50
- Son Güncelleme: 03.12.2021 16:56
DOĞUM SONRASI ÖZGE'DEN İLK KARE!
Özge Özpirinçci'den doğum sonrası ilk poz geldi. Yaklaşık 8 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında Marmaris'te evlenen Özge Özpirinçci (35), üç gün önce bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine, 'Mercan' adını verdi.
MERCAN YAY BURCU
Özge Özpirinçci, çocuğunun burcuyla ilgili, "Berrak Tüzünataç ile 'Akrep' burcu olmasın diye el ele verip, dua ediyoruz. Akrep kadınını çok seviyorum."