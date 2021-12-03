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Haberler Magazin Özge Özpirinçci'den doğum sonrası ilk poz! İşte kızına Mercan ismini veren 35 yaşındaki Özge Özpirinçci'nin son hali...

Özge Özpirinçci'den doğum sonrası ilk poz! İşte kızına Mercan ismini veren 35 yaşındaki Özge Özpirinçci'nin son hali...

Özge Özpirinçci'den doğum sonrası ilk poz geldi. 8 yıldır meslektaşı Burak Yamantürk'le aşk yaşayan ve geçtiğimiz Eylül ayında Marmaris'te sade bir merasimle dünyaevine giren Özge ilk bebeğini kucağına aldı. Hamilelik döneminde çocuğunun burcuyla ilgili, "Berrak Tüzünataç ile 'Akrep' burcu olmasın diye el ele verip, dua ediyoruz. Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum." ifadelerini kullanan Özpirinçci'nin kızı Yay burcu oldu. İşte doğum sonrası ilk fotoğrafını paylaşan Özge Özpirinçci'nin son hali...

03.12.2021 16:50 - Son Güncelleme: 03.12.2021 16:56
Özge Özpirinçci’den doğum sonrası ilk poz! İşte kızına Mercan ismini veren 35 yaşındaki Özge Özpirinçci’nin son hali...

DOĞUM SONRASI ÖZGE'DEN İLK KARE!

Özge Özpirinçci'den doğum sonrası ilk poz geldi. Yaklaşık 8 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında Marmaris'te evlenen Özge Özpirinçci (35), üç gün önce bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine, 'Mercan' adını verdi.

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Özge Özpirinçci’den doğum sonrası ilk poz! İşte kızına Mercan ismini veren 35 yaşındaki Özge Özpirinçci’nin son hali...

MERCAN YAY BURCU

Özge Özpirinçci, çocuğunun burcuyla ilgili, "Berrak Tüzünataç ile 'Akrep' burcu olmasın diye el ele verip, dua ediyoruz. Akrep kadınını çok seviyorum."

Özge Özpirinçci’den doğum sonrası ilk poz! İşte kızına Mercan ismini veren 35 yaşındaki Özge Özpirinçci’nin son hali...

" Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Özpirinçci'nin kızı Yay burcu olmuştu.

Özge Özpirinçci’den doğum sonrası ilk poz! İşte kızına Mercan ismini veren 35 yaşındaki Özge Özpirinçci’nin son hali...

"HAMİLELİĞİM BİTMEDEN DÜĞÜN YAPMAM"

Hamile kalışının ardından düğün yapacağı haberleri çıkan ünlü oyuncu, "Hamileyken düğün falan yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil." diye konuşmuştu.

Özge Özpirinçci’den doğum sonrası ilk poz! İşte kızına Mercan ismini veren 35 yaşındaki Özge Özpirinçci’nin son hali...

"BURAK EN GÜVENDİĞİM İNSAN"

Hayatında en güvendiği insan sorulduğunda sevgilisi Burak Yamantürk'ün ismini söyleyen Özpirinçci, "Birine bu kadar güvenebilmek muhteşem bir duygu."

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