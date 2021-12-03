Özge Özpirinçci’den doğum sonrası ilk poz! İşte kızına Mercan ismini veren 35 yaşındaki Özge Özpirinçci’nin son hali...

"HAMİLELİĞİM BİTMEDEN DÜĞÜN YAPMAM"

Hamile kalışının ardından düğün yapacağı haberleri çıkan ünlü oyuncu, "Hamileyken düğün falan yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil." diye konuşmuştu.