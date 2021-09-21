Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün nikahından kareler ortaya çıktı! Karnı burnunda pozuyla çok konuşulan Özge bu kez beyazlar içinde...

Hamileliğinde 6'ncı ayı geride bırakan ve kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, bir röportajında "Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikâh olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" demişti. Ünlü oyuncu geçen günlerde karnı burnunda verdiği pozla da çok konuşulmuştu.