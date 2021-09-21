Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün nikahından kareler ortaya çıktı! Karnı burnunda pozuyla çok konuşulan Özge bu kez beyazlar içinde...
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün nikahından kareler ortaya çıktı! Oyuncu çift Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Marmaris'te aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. 20 kişinin katıldığı törenden ilk kareler geldi. Törende nikah şahitliğini üstlenen Tanem Sivar, Özge Özpirinçci ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınladı. Daha sonra ise Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün pozları sosyal medyada paylaşıldı. İşte Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün nikahından ilk kareler...
21.09.2021 21:10
- Son Güncelleme: 21.09.2021 21:10
Hamileliğinde 6'ncı ayı geride bırakan ve kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, bir röportajında "Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikâh olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" demişti. Ünlü oyuncu geçen günlerde karnı burnunda verdiği pozla da çok konuşulmuştu.
Oyuncu çift Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, geçen günlerde ise Marmaris Bozburun'da nikah masasına oturmuştu.
Yaklaşık 7 yıldır birlikte olan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk sade bir nikah törenine aileleri ve yakın dostları katıldı.
Törende nikah şahitliğini üstlenen Tanem Sivar, günler sonra Özge Özpirinçci ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınladı.