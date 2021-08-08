Özge Özpirinçci karnı burnunda görüntülendi! 5 aylık hamile olan Özge ile Burak Yamantürk'ün kız bebek heyecanı...
Özge Özpirinçci karnı burnunda görüntülendi! 5 aylık hamile olan Özge ile Burak Yamantürk kız bebek bekliyor. 6 yıldır Burak Yamantürk'le aşk yaşayan Özge Özpirinçci son haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun Burak Yamantürk'le Yeniköy'de görüntülenen Özpirinçci, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Hamileliğinde 5'inci ayın içerisinde olduğunu ifade eden Özpirinçci, "Bebeğimizin cinsiyeti kız olacak. Heyecanla dünyaya geleceği günü bekliyoruz" dedi.
08.08.2021 10:10
- Son Güncelleme: 12.09.2021 12:06
KARNI BURNUNDA ÖZGE!
5 aylık hamile olan oyuncu Özge Özpirinçci ile 6 yıllık sevgilisi Burak Yamantürk kız bebek bekliyor.
Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı.
"DOKUZ DEĞİL, 13 HAFTA"
Altı yıldır beraber olduğu Burak Yamantürk ile bir çocuk sahibi olmaya hazırlanan Özge Özpirinçci, haberi uzun süre saklamayı başarmıştı. Ünlü oyuncu, 6 Haziran'da hamile olduğu iddialarını, "Dokuz değil, 13 hafta. Mutluluğumuzu ve heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkürler" diyerek doğrulamıştı.