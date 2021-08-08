Özge Özpirinçci karnı burnunda görüntülendi! 5 aylık hamile olan Özge ile Burak Yamantürk’ün kız bebek heyecanı...

"DOKUZ DEĞİL, 13 HAFTA"

Altı yıldır beraber olduğu Burak Yamantürk ile bir çocuk sahibi olmaya hazırlanan Özge Özpirinçci, haberi uzun süre saklamayı başarmıştı. Ünlü oyuncu, 6 Haziran'da hamile olduğu iddialarını, "Dokuz değil, 13 hafta. Mutluluğumuzu ve heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkürler" diyerek doğrulamıştı.



