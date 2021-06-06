Özge Özpirinçci hamile! 6 yıldır Burak Yamantürk’le aşk yaşayan Özge Özpirinçci kaç aylık hamile olduğunu açıkladı
Magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik haberinin ardından Özge Özpirinçci'den açıklama geldi. İddiaya göre 6 yıldır Burak Yamantürk'le aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin hamile olduğunun ortaya çıkması ile Cem Karcı'nın yönettiği filmin setinde alarma geçildi. Ekip, oyuncunun karnı belirginleşmeden önce çekimlerin tamamlanması için çalışmalara hız verdi. Şok hamilelik haberinin ardından gözler Özge Özpirinçci'ye çevrildi. Özpiriçci ise hamilelik haberlerini doğruladı ancak haftanın yanlış olduğunu belirtti. Peki Burak Yamantürk'ün sevgilisi Özge Özpirinçci kaç aylık hamile? İşte detaylar...
06.06.2021 11:26
- Son Güncelleme: 06.06.2021 14:42
KAÇ AYLIK HAMİLE?
6 yıldır Burak Yamantürk'le aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaştığı 'Bir Denizaltı Hikayesi'nin ardından yeni bir proje için kolları sıvayan Özge Özpirinçci, Salih Bademci ile partner oldu.
Güzel oyuncu, Salih Bademci'yle birlikte rol aldığı yeni filmi "İlk ve Son"un çekimlerine kısa süre önce başladı.
Hürriyet'in haberine göre; hamileliğin ortaya çıkmasının ardından, Cem Karcı'nın yönettiği filmin setinde alarma geçildi.
Ekip, oyuncunun karnı belirginleşmeden önce çekimlerin tamamlanması için çalışmalara hız verdi.
Yakın plan sahnelerin çekimleri de yeniden planlandı.
NİKAH MASASINA OTURACAKLAR
Öte yandan mutlu bir birliktelikleri olan Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci'nin ağustos ya da eylül ayında nikâh masasına oturacağı konuşuluyor.