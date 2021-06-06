Özge Özpirinçci hamile! 6 yıldır Burak Yamantürk’le aşk yaşayan Özge Özpirinçci kaç aylık hamile olduğunu açıkladı

KAÇ AYLIK HAMİLE?

6 yıldır Burak Yamantürk'le aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaştığı 'Bir Denizaltı Hikayesi'nin ardından yeni bir proje için kolları sıvayan Özge Özpirinçci, Salih Bademci ile partner oldu.