Özge Özpirinçci evlendi! Denizin derinliklerinden paylaştığı hamile pozuyla sosyal medyayı sallamıştı Burak Yamantürk'le muradına erdi
Özge Özpirinçci evlendi! Denizin derinliklerinden paylaştığı hamile pozuyla sosyal medyayı sallamıştı, 35 yaşındaki oyuncu, sevgilisi Burak Yamantürk'le muradına erdi. 6 aylık hamile olan karnı burnunda Özge Özpirinçci son hali ile geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşmüştü. Denizin derinliklerinden paylaştığı kareye sosyal medyada ünlülerden yorum yağmıştı.
19.09.2021 12:06
- Son Güncelleme: 19.09.2021 12:10
ÖZGE MURADINA ERDİ
Özge Özpirinçci evlendi! Denizin derinliklerinden paylaştığı hamile pozuyla sosyal medyayı sallamıştı... 35 yaşındaki Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan ve 6 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, ikinci mutluluğu yaşadı.
"HAMİLEYKEN DÜĞÜN YAPMAM"
Kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, bir röportajında "Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" demişti.