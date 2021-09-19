Özge Özpirinçci evlendi! Denizin derinliklerinden paylaştığı hamile pozuyla sosyal medyayı sallamıştı Burak Yamantürk’le muradına erdi

"HAMİLEYKEN DÜĞÜN YAPMAM"

Kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, bir röportajında "Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" demişti.