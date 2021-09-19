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Haberler Magazin Özge Özpirinçci evlendi! Denizin derinliklerinden paylaştığı hamile pozuyla sosyal medyayı sallamıştı Burak Yamantürk'le muradına erdi

Özge Özpirinçci evlendi! Denizin derinliklerinden paylaştığı hamile pozuyla sosyal medyayı sallamıştı Burak Yamantürk'le muradına erdi

Özge Özpirinçci evlendi! Denizin derinliklerinden paylaştığı hamile pozuyla sosyal medyayı sallamıştı, 35 yaşındaki oyuncu, sevgilisi Burak Yamantürk'le muradına erdi. 6 aylık hamile olan karnı burnunda Özge Özpirinçci son hali ile geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşmüştü. Denizin derinliklerinden paylaştığı kareye sosyal medyada ünlülerden yorum yağmıştı.

19.09.2021 12:06 - Son Güncelleme: 19.09.2021 12:10
Özge Özpirinçci evlendi! Denizin derinliklerinden paylaştığı hamile pozuyla sosyal medyayı sallamıştı Burak Yamantürk’le muradına erdi

ÖZGE MURADINA ERDİ

Özge Özpirinçci evlendi! Denizin derinliklerinden paylaştığı hamile pozuyla sosyal medyayı sallamıştı... 35 yaşındaki Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan ve 6 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, ikinci mutluluğu yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özge Özpirinçci evlendi! Denizin derinliklerinden paylaştığı hamile pozuyla sosyal medyayı sallamıştı Burak Yamantürk’le muradına erdi

TÖRENE 20 KİŞİ KATILDI

Ünlü çift, Bozburun Yat Kulübü'nde sade bir merasimle nikah defterine imza attı. 20 kişinin katıldığı törende nikâh şahitliklerini Tanem Sivar ile Nail Gönenli yaptı.

Özge Özpirinçci evlendi! Denizin derinliklerinden paylaştığı hamile pozuyla sosyal medyayı sallamıştı Burak Yamantürk’le muradına erdi

"HAMİLEYKEN DÜĞÜN YAPMAM"

Kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, bir röportajında "Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" demişti.

Özge Özpirinçci evlendi! Denizin derinliklerinden paylaştığı hamile pozuyla sosyal medyayı sallamıştı Burak Yamantürk’le muradına erdi

GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜN YAPACAKLAR

Çiftin, bebekleri dünyaya geldikten sonra İstanbul'da görkemli bir düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Özge Özpirinçci evlendi! Denizin derinliklerinden paylaştığı hamile pozuyla sosyal medyayı sallamıştı Burak Yamantürk’le muradına erdi

Burak Yamantürk'le 6 yıldır aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin karnı burnunda.

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