Özge Özpirinçci doğum kilolarından kurtuldu! İşte 'emzirmek iyi geliyormuş' diyen çiçeği burnunda anne Özge Özpirinçci'nin son hali...
Özge Özpirinçci doğum kilolarından kurtuldu! 8 yıldır meslektaşı Burak Yamantürk'le aşk yaşayan ve geçtiğimiz Eylül ayında Marmaris'te sade bir merasimle dünyaevine giren Özge ilk bebeğini kucağına aldı. Hamilelik döneminde çocuğunun burcuyla ilgili, "Berrak Tüzünataç ile 'Akrep' burcu olmasın diye el ele verip, dua ediyoruz. Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum." ifadelerini kullanan Özpirinçci'nin kızı Mercan, Yay burcu oldu. Çiçeği burnunda anne Özge ve eşi Burak Yamantürk köpeğini gezdirirken görüntülendi. Son haliyle dikkat çeken Özge, "Kilolar gitti, emzirmek iyi geliyormuş. Mercan da ben de iyiyiz. Mercan her bebek gibi uyuyor, ağlıyor. Sağlıklı, en önemlisi o zaten. Şimdi de evde annemle birlikte" dedi.
16.12.2021 16:33
- Son Güncelleme: 16.12.2021 16:39
Özge Özpirinçci doğum kilolarından kurtuldu! Meslektaşı Burak Yamantürk ile sekiz yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Özge Özpirinçci, 30 Kasım tarihinde ilk bebeğini kucağına aldı.
MERCAN YAY BURCU
Özge Özpirinçci, çocuğunun burcuyla ilgili, "Berrak Tüzünataç ile 'Akrep' burcu olmasın diye el ele verip, dua ediyoruz. Akrep kadınını çok seviyorum."