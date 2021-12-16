Özge Özpirinçci doğum kilolarından kurtuldu! İşte ’emzirmek iyi geliyormuş’ diyen çiçeği burnunda anne Özge Özpirinçci’nin son hali...

Basın mensuplarının sorularına yanıt veren güzel oyuncu, "Kilolar gitti, emzirmek iyi geliyormuş. Mercan da ben de iyiyiz. Mercan her bebek gibi uyuyor, ağlıyor. Sağlıklı, en önemlisi o zaten. Şimdi de evde annemle birlikte" şeklinde konuştu.