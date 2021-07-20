Özge Gürel pembe minisi ile şov yaptı! Amerika tatilinden paylaştı görenler dönüp bir daha baktı sosyal medya sallandı
Özge Gürel pembe minisi ile şov yaptı! Meslektaşı Serkan Çayoğlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Özge Gürel, tatil için Amerika'ya gitti. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan oyuncu, burada verdiği pozları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Gürel, pembe mini eteği ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Özge Gürel'in çok konuşulan o paylaşımı...
20.07.2021 20:43
- Son Güncelleme: 20.07.2021 20:43
Serkan Çayoğlu ile 2015 yılında çekilen 'Kiraz Mevsimi' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel, özel hayatı ve oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, son olarak Amerika tatilinden yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.
Özge Gürel, pembe mini eteği ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.