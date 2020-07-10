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Özge Gürel meğer göründüğü gibi değilmiş! Serkan Çayoğlu'nun sevgilisi Özge Gürel yaşıylar herkesi şoke etti

2015 yılından bu yana kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel hakkındaki bu gerçek herkesi şoke etti. Muhteşem Yüzyıl, Börü ve Can Yaman ile birlikte rol aldığı Dolunay dizileriyle tanınan Özge Gürel'in Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Özge Gürel hakkında araştırma yapanlar ise hiç beklemediği bir gerçekle karşılaştı, o da yaşı. Özge Gürel'in kaç yaşında olduğunu duyanlar inanamadı. İşte başta Özge Gürel olmak üzere ünlülerin yaşları.

10.07.2020 11:11 - Son Güncelleme: 10.07.2020 11:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





