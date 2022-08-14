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Haberler Magazin Özge Gürel ile eşi Serkan Çayoğlu'nun İtalya düğününden görüntüler ortaya çıktı! Aybüke Pusat ile Pelin Karahan peş peşe paylaştı

Özge Gürel ile eşi Serkan Çayoğlu'nun İtalya düğününden görüntüler ortaya çıktı! Aybüke Pusat ile Pelin Karahan peş peşe paylaştı

Özge Gürel ile eşi Serkan Çayoğlu'nun İtalya düğününden görüntüler ortaya çıktı! Aybüke Pusat ile Pelin Karahan peş peşe paylaştı ünlü çift kısa sürede gündem oldu. Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 7 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz ay Almanya'nın Karlsruhe kentinde evlilikle taçlandırmıştı. Oyuncu çift, önceki gün İtalya'nın Verona şehrindeki tarihi bir kalede de aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla masalsı bir düğünle kutlama yaptı. İşte Özge Gürel ile eşi Serkan Çayoğlu'nun İtalya düğününden ilk kareler...

14.08.2022 14:17 - Son Güncelleme: 14.08.2022 14:17
Özge Gürel ile eşi Serkan Çayoğlu’nun İtalya düğününden görüntüler ortaya çıktı! Aybüke pusat ile Pelin Karahan peş peşe paylaştı

Aybüke pusat ile Pelin Karahan peş peşe paylaştı. Özge Gürel ile eşi Serkan Çayoğlu'nun İtalya düğününden görüntüler ortaya çıktı!

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Özge Gürel ile eşi Serkan Çayoğlu’nun İtalya düğününden görüntüler ortaya çıktı! Aybüke pusat ile Pelin Karahan peş peşe paylaştı

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 7 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz ay Almanya'nın Karlsruhe kentinde evlilikle taçlandırmıştı.

Özge Gürel ile eşi Serkan Çayoğlu’nun İtalya düğününden görüntüler ortaya çıktı! Aybüke pusat ile Pelin Karahan peş peşe paylaştı

Oyuncu çift, önceki gün İtalya'nın Verona şehrindeki tarihi bir kalede de aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla masalsı bir düğünle kutlama yaptı.

Özge Gürel ile eşi Serkan Çayoğlu’nun İtalya düğününden görüntüler ortaya çıktı! Aybüke Pusat ile Pelin Karahan peş peşe paylaştı

Gürel ve Çayoğlu'nu bu özel günlerinde meslektaşları Pelin Karahan ve Aybüke Pusat yalnız bırakmadı.

Özge Gürel ile eşi Serkan Çayoğlu’nun İtalya düğününden görüntüler ortaya çıktı! Aybüke pusat ile Pelin Karahan peş peşe paylaştı

Ünlü çiftin, düğünlerinde çekilen eğlenceli kareler, sosyal medyada paylaşıldı.

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