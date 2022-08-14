Özge Gürel ile eşi Serkan Çayoğlu'nun İtalya düğününden görüntüler ortaya çıktı! Aybüke Pusat ile Pelin Karahan peş peşe paylaştı
Özge Gürel ile eşi Serkan Çayoğlu'nun İtalya düğününden görüntüler ortaya çıktı! Aybüke Pusat ile Pelin Karahan peş peşe paylaştı ünlü çift kısa sürede gündem oldu. Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 7 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz ay Almanya'nın Karlsruhe kentinde evlilikle taçlandırmıştı. Oyuncu çift, önceki gün İtalya'nın Verona şehrindeki tarihi bir kalede de aile fertleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla masalsı bir düğünle kutlama yaptı. İşte Özge Gürel ile eşi Serkan Çayoğlu'nun İtalya düğününden ilk kareler...
14.08.2022 14:17 - Son Güncelleme: 14.08.2022 14:17
Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 7 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz ay Almanya'nın Karlsruhe kentinde evlilikle taçlandırmıştı.