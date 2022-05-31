Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı adliyede! Son savunmalar ortaya çıktı: "Bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım"

Futbolcu Özer Hurmacı boşanma aşamasında olduğu Mihriban Hurmacı ile karşılıklı olarak yargılandıkları şiddet davası için adliyeye geldi. Adliyede yüz yüze gelen çift arasındaki soğuk rüzgârlar esti. Özer Hurmacı hakim karşısında şiddet uygulamadığını aksine şiddet gördüğünü iddia ederek ''Çocuklarımın annesinin ceza almasını istemem bu noktada olduğumuz için üzgünüm'' dedi. Mihriban Hurmacı ise savunmasında ''Ben kadın olarak bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım'' diyerek şiddete maruz kaldığını ileri sürdü. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'nın eşe karşı basit yaralama suçundan cezalandırılmalarını talep etti.