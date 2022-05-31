Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı adliyede! Son savunmalar ortaya çıktı: "Bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım"
Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı adliyede! Son savunmalar ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda, eşi Mihriban Hurmacı'nın astroloji haritası çıkarttırıp kendisini aldatmakla suçladığını ifade eden ve boşanma davası açan futbolcu Özer Hurmacı bu kararından vazgeçmişti. Ancak mutlulukları uzun sürmedi, barışmanın birinci ayında Mihriban Hurmacı, Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini sosyal medya hesabından açıklamıştı. Mihriban Hurmacı, eşine ikinci kez boşanma davası açtı. Futbolcu Özer Hurmacı boşanma aşamasında olduğu Mihriban Hurmacı ile karşılıklı olarak yargılandıkları şiddet davası için adliyeye geldi. Adliyede yüz yüze gelen çift arasındaki soğuk rüzgarlar esti, son savunmalar da ortaya çıktı.
"BU MANZARAYI HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"
Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı adliyede! Son savunmalar da ortaya çıktı. Eski futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi, ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı hakkında 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' iddiasında bulunarak boşanma davası açmıştı. Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı çifti, geçtiğimiz aylarda boşanmaktan vazgeçti. Bugün Mihriban Hurmacı'dan flaş bir açıklama geldi.
Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Mihriban Hurmancı, eşi Özer Hurmacı tarafından darbedildiğini sosyal medyadan duyurdu. Ve Mihriban Hurmacı eşine ikinci kez boşanma davası açtı. Son dönemde yaşadıkları kavgalarla gündeme gelen Mihriban Hurmacı ve Özer Hurmacı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Futbolcu Özer Hurmacı boşanma aşamasında olduğu Mihriban Hurmacı ile karşılıklı olarak yargılandıkları şiddet davası için adliyeye geldi. Adliyede yüz yüze gelen çift arasındaki soğuk rüzgârlar esti. Özer Hurmacı hakim karşısında şiddet uygulamadığını aksine şiddet gördüğünü iddia ederek ''Çocuklarımın annesinin ceza almasını istemem bu noktada olduğumuz için üzgünüm'' dedi. Mihriban Hurmacı ise savunmasında ''Ben kadın olarak bu manzarayı hayatım boyunca unutmayacağım'' diyerek şiddete maruz kaldığını ileri sürdü. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'nın eşe karşı basit yaralama suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
Boşanma aşamasında olan Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı avukatları ile adliyeye geldi. Hakim karşısına çıkan Özer Hurmacı ve Mihriban hurmacı savunmalarını verdi. Özer Hurmacı, üç çocuğunun annesinin ceza almasını istemediğini belirterek ''Karşı taraf şikayetçi olmasaydı şikayetçi olmazdım. Kıskançlık yüzünden tartıştık. Bana tokat attı, küfür ve tehdit etti. Ben Mihriban'ı kendimden uzaklaştırdım. Onu uzaklaştırırken elimdeki telefon yüzüne geldi o şekilde kanadı'' diyerek şiddet iddiasını reddetti.
MİHRİBAN HURMACI SAVUNMASINI YAPTI
Özer Hurmacı'nın avukatı Esennur Ezgi, ''Müvekkilimin üç çocuğunun önünde karşı tarafı darp etmesi mümkün değildir. Özer'in parmağında üç dikiş vardır delillerimizi sunduk. Tehdit bakımından dosyada bir delil yoktur'' dedi. Eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Mihriban Hurmacı mahkemede o anları bir kez daha anlattı.