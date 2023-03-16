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Haberler Magazin Özel hayatını 66.99 TL'ye açan Şeyma Subaşı estetik mi yaptırdı son halini görenler demeden edemedi! Sevgilisi Meedo'yla evlilik hazırlığındaki Şeyma....

Özel hayatını 66.99 TL'ye açan Şeyma Subaşı estetik mi yaptırdı son halini görenler demeden edemedi! Sevgilisi Meedo'yla evlilik hazırlığındaki Şeyma....

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken Şeyma Subaşı'nın tatil paylaşımlarına tepki yağmıştı. Bu paylaşımları sonrası 'Herkesin acıyla başa çıkma yöntemi farklıdır' açıklaması yapan sonrasında 400 bine yakın takipçi kaybeden Şeyma Subaşı'nın, sosyal medyada kendisine abonelik sistemine geçtiği ortaya çıkmıştı. Subaşı bu kez estetik iddialarıyla gündemde. İşte detaylar...

16.03.2023 09:45 - Son Güncelleme: 16.03.2023 09:45
Özel hayatını 66.99 TL’ye açan Şeyma Subaşı estetik mi yaptırdı son halini görenler demeden edemedi! Sevgilisi Meedo’yla evlilik hazırlığındaki Şeyma....

Attığı her adımla olay yaratan Şeyma Subaşı bu kez estetik iddialarıyla gündemde. İşte detaylar...

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Özel hayatını 66.99 TL’ye açan Şeyma Subaşı estetik mi yaptırdı son halini görenler demeden edemedi! Sevgilisi Meedo’yla evlilik hazırlığındaki Şeyma....

Şeyma Subaşı, Mayıs ayında Mısırlı iş insanı sevgilisiyle evlenecek.

Özel hayatını 66.99 TL’ye açan Şeyma Subaşı estetik mi yaptırdı son halini görenler demeden edemedi! Sevgilisi Meedo’yla evlilik hazırlığındaki Şeyma....

Düğün öncesi Şeyma'dan flaş bir hamle gelmişti.

Özel hayatını 66.99 TL’ye açan Şeyma Subaşı estetik mi yaptırdı son halini görenler demeden edemedi! Sevgilisi Meedo’yla evlilik hazırlığındaki Şeyma....

Subaşı, Instragm'da abonelik sistemine geçmişti.

Özel hayatını 66.99 TL’ye açan Şeyma Subaşı estetik mi yaptırdı son halini görenler demeden edemedi! Sevgilisi Meedo’yla evlilik hazırlığındaki Şeyma....

Şeyma'ya abone olanlardan biri de hiç kuşkusuz Meedo'ydu.

Bu abonelik mevzusu günlerdir çok konuşulurken bu kez Subaşı sosyal medyada estetik iddialarıyla gündemde.

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