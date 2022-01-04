Özden Cerrahoğlu'nun sevgilisi yarıştı Zuhal Topal 'Yazıklar olsun' dedi masayı terk etti! Yemekteyiz programında kan gövdeyi götürdü
İşte Benim Stilim yarışmasının en dişli yarışmacılarından Özden Cerrahoğlu yeniden ekranlara döndü. TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına sevgilisi Faruk Bey damga vurdu. Cerrahoğlu'nun da konuk olduğu yarışmada kan gödeyi götürdü. Masada gergin anlar yaşandı. Özden Cerrahoğlu'nun sevgilisinin sözleri Zuhal Topal'ı çileden çıkardı. Ünlü sunucu dayanamadı 'Yazıklar Olsun' deyip masayı terk etti.
04.01.2022 17:27
- Son Güncelleme: 04.01.2022 17:43
Zuhal Topal deliye döndü. Özden Cerrahoğlu'nun sevgilisi Faruk Bey'in yarıştığı bölümde ortalık karıştı. Kimse yemekleri beğenmedi. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışan Özden Cerrahoğlu'nun sevgilisi Faruk Bey sözleriyle masayı darma duman etti.
Bir dönem TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan İşte Benim Stilim yarışmasında tanınan Özden Cerrahoğlu bu kez Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına konuk oldu.