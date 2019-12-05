Özcan Deniz'in ilk karısı hayranlarını şoke etti 'Çok çürük biri çıktı!'
Geçtiğimiz yıl final yapan İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile o günlerin en fazla konuşulan isimlerinden biri olan Özcan Deniz hala en çok konuşulanlar arasında. 47 yaşındaki Özcan Deniz'le evliliği beş ayda biten Feyza Aktan'ın kıskançlık yüzünden tedavi gördüğü iddia edildi. Aktan'ın; 'Eşimin Meryem Uzerli ve Aslı Enver'e olan hayranlığı beni mahvediyor' dediği konuşuldu. Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşini görüp, açıklamalarını okuyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Şaşırmaya hazır olun.
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Magazinn.com'un haberine göre; Feyza Aktan, kıskançlığı artınca eşinin isteğiyle psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'na terapiye gitmeye başladı. Hatta iddiaya göre Aktan'ın kliniğe girip çıkarken çoğu kez ağladığı görüldü. İddiaya göre; Aktan klinikte, "Eşim; Aslı Enver ve Meryem Uzerli'ye hayran! Öyle ki, onlar gibi giyinmemi, saçlarımı öyle kestirmemi istiyor. Bu da beni mahvediyor" dedi. Özcan Deniz'in bu hayranlıkları da çiftin evliliklerini bitirdi...