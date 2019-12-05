Özcan Deniz'in ilk karısı hayranlarını şoke etti 'Çok çürük biri çıktı!'

DENİZ YÖNLENDİRDİ

Magazinn.com'un haberine göre; Feyza Aktan, kıskançlığı artınca eşinin isteğiyle psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'na terapiye gitmeye başladı. Hatta iddiaya göre Aktan'ın kliniğe girip çıkarken çoğu kez ağladığı görüldü. İddiaya göre; Aktan klinikte, "Eşim; Aslı Enver ve Meryem Uzerli'ye hayran! Öyle ki, onlar gibi giyinmemi, saçlarımı öyle kestirmemi istiyor. Bu da beni mahvediyor" dedi. Özcan Deniz'in bu hayranlıkları da çiftin evliliklerini bitirdi...