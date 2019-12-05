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Özcan Deniz'in ilk karısı hayranlarını şoke etti 'Çok çürük biri çıktı!'

Geçtiğimiz yıl final yapan İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile o günlerin en fazla konuşulan isimlerinden biri olan Özcan Deniz hala en çok konuşulanlar arasında. 47 yaşındaki Özcan Deniz'le evliliği beş ayda biten Feyza Aktan'ın kıskançlık yüzünden tedavi gördüğü iddia edildi. Aktan'ın; 'Eşimin Meryem Uzerli ve Aslı Enver'e olan hayranlığı beni mahvediyor' dediği konuşuldu. Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşini görüp, açıklamalarını okuyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Şaşırmaya hazır olun.

05.12.2019 12:06 - Son Güncelleme: 05.12.2019 12:06
Özcan Deniz'in ilk karısı hayranlarını şoke etti 'Çok çürük biri çıktı!'

Özcan Deniz'in Mart 2018'de Feyza Aktan'la evlenip beş ay sonra boşanmasıyla ilgili ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 47 yaşındaki sanatçının eski rol arkadaşları Aslı Enver ile Meryem Uzerli'ye hayran olduğu ve kendisinden 20 yaş küçük eşinin iki güzeli kıskandığı iddia edilmişti.

Özcan Deniz'in ilk karısı hayranlarını şoke etti 'Çok çürük biri çıktı!'

Özcan Deniz, Aslı Enver ile Meryem Uzerli'ye olan platonik hayranlığını kesin dille yalanlasa da Aktan'ın klinikte söyledikleri, bunun aksini gösteriyor.

Özcan Deniz'in ilk karısı hayranlarını şoke etti 'Çok çürük biri çıktı!'

DENİZ YÖNLENDİRDİ

Magazinn.com'un haberine göre; Feyza Aktan, kıskançlığı artınca eşinin isteğiyle psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'na terapiye gitmeye başladı. Hatta iddiaya göre Aktan'ın kliniğe girip çıkarken çoğu kez ağladığı görüldü. İddiaya göre; Aktan klinikte, "Eşim; Aslı Enver ve Meryem Uzerli'ye hayran! Öyle ki, onlar gibi giyinmemi, saçlarımı öyle kestirmemi istiyor. Bu da beni mahvediyor" dedi. Özcan Deniz'in bu hayranlıkları da çiftin evliliklerini bitirdi...

Özcan Deniz'in ilk karısı hayranlarını şoke etti 'Çok çürük biri çıktı!'

Oğlu Kuzey'i kucağına alan Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşini görüp, açıklamalarını okuyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Şaşırmaya hazır olun.

Özcan Deniz'in ilk karısı hayranlarını şoke etti 'Çok çürük biri çıktı!'

ÖZCAN DENİZ - HANDAN DENİZ

Özcan Deniz 1991 yılında Handan Deniz ile evlendi. Bu evlilik 2000 yılına kadar sürdü. Özcan Deniz'in eski eşi Handan Deniz'in o dönem yaptığı açıklamalar olay yarattı.

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